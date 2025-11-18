林佳龍傳出戰2026桃園市長 黃揚明警告恐兩頭空：有人要他外交部長位置
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰都被點名，近期更傳出外交部長林佳龍可能參選。對此，媒體人黃揚明表示，林佳龍可以創一個中華民國自治選舉史上的紀錄，就是選過最多直轄市長的男人。過去能夠選2都已經不容易，例如蘇貞昌選過台北、新北；謝長廷選過台北、高雄，林佳龍過去則選過台中、新北，再加上一個桃園，六都選過一半，下一步就可以選總統了。黃揚明接著說，「選不贏沒關係，但你會在中華民國的選舉史上留名，畢竟是龍的傳人，那我們就預祝外交部長林佳龍能順利成功。」
黃揚明在節目《大新聞大爆卦》指出，桃園市長選舉從王義川、何志偉，到上周突然傳出王世堅、蔡其昌，甚至林佳龍參選，「感覺就像是想派誰就派誰去選。」他分析，王世堅、蔡其昌如果參選，將面臨連原有選區都保不住的困境，因為必須遷戶籍離開原選區，因此現任立委參選桃園的可能性極低，雖然會有話題，但理論上王世堅連台北都不選，幹嘛去選桃園。
黃揚明：有人想要林佳龍外交部長的位置
黃揚明提到，現在傳出林佳龍要選桃園市長，「我認為是有人要他外交部長的位置。」林佳龍最近屢見戰功，但他現在在外交體系跟國安會祕書長吳釗燮之間的鬥爭，會不會變成反而有人說不如把林佳龍派去選舉，當他要去選舉時，外交部長自然而然就要換人，因為吳釗燮不是一個選戰模式的政治人物，所以這場林佳龍、吳釗燮的鬥爭，吳釗燮就贏了，會不會這其實是挖了一個坑要林佳龍過去？
分析林佳龍參選桃園市長風險
黃揚明直言，當然不管是王世堅、蔡其昌、林佳龍可能性都不高，實際上，政治人物需要的是地盤，如果每4年就要換一個地盤經營，這樣政治人物很難有自己的本命區，就好比說總統賴清德在台南選得很好，叫他到台中、高雄選看看，賴清德也不願意。
「當今天因為沒有人，把你點名過去的通常不是好事。」黃揚明表示，林佳龍去還會造成一個困境，現階段的桃園，在黃揚明看來，是前桃園市長鄭文燦留下的「荒蕪」，因為鄭文燦勢力被拔除了，如果林佳龍過去參選，會變成好像是他要接收鄭文燦遺留下來的在地影響力。
黃揚明續指，這樣一來，會讓鄭文燦跟林佳龍過去瑜亮情節再次浮出來，這對林佳龍來講絕不是好的選擇，「所以我認為放這個議題，基本上就是要害林佳龍，讓林佳龍一邊沒有了外交部、二方面又輸了選舉，最後就回去做一介布衣平民，這對某些人利益是特別高的，所以正國會不會笨到中這個計。」
