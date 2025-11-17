林佳龍傳將轉戰桃園市長 張善政引「雷根名言」：拚連任有信心

桃園市長張善政今日被問及林佳龍可能參選桃園市長，引用雷根名言表示「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他」。翻攝張善政臉書



2026桃園市長選舉參選人選引發各界關注，桃園市議會近日市政總質詢，藍營議員接續質詢桃園市長張善政是否競選連任，國民黨籍桃園市議員林政賢今日（11/17）再次詢問「過去有傳言市長只做一任」，張善政表示「我從來沒說過只做一任，只要市民支持，當然會爭取連任」，對於外交部長林佳龍傳出可能參選，則引用前美國總統雷根名言表示，不會因為對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他。

林政賢今日於質詢時表示，民進黨立委莊瑞雄曾說過，2026年縣市長選舉，台北和桃園是重中之重，民進黨不可能派「小咖」參賽，才能帶動選情，目前外界傳言的何志偉、王義川都太小咖了。

林政賢接著表示，外傳正國會掌門人林佳龍要來桃園參選，張善政在學經歷方面和林佳龍打成平手或小勝，唯獨年紀方面，林佳龍61歲、張善政則已71歲，「若是林佳龍代表民進黨，市長怎麼看？」

張善政針對這個問題並未正面回覆，不過對於被認為年紀較大，張善政引用前美國總統雷根競選連任時的名言，表示「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他」，認為自己在年紀上應該算是勝出。至於有沒有信心連任成功？張善政強調「有信心」。

