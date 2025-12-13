林佳龍傳訪美AIT總部 國務院不置評

↑傳外交部長林佳龍訪美，下榻鄰近華府、位於維吉尼亞州阿靈頓的C飯店（圖）。（中央社）

記者王超群∕台北報導

近日傳出外交部長林佳龍低調訪問美國，並於美東時間十二日前往美國在台協會（ＡＩＴ）華盛頓總部開會。對此，美國國務院表示，沒有可供證實的具體內容，並重申美國依循長期政策，與台灣維持強健的非官方關係。台灣駐美代表處則表示，對相關傳聞沒有評論。

外界轉述，林佳龍此行行程低調，並下榻位於維吉尼亞州北部阿靈頓的Hyatt Centric飯店，該飯店距離ＡＩＴ華盛頓總部步行僅數分鐘。十三日清晨起，飯店周邊、ＡＩＴ總部同棟大樓大廳及附近區域，可見駐美代表處官員與相關車輛進出，亦有媒體目擊台灣外交部官員及ＡＩＴ處長谷立言現身。

不過，媒體雖一度目擊疑似林佳龍身影，隨後長時間守候，未再見其公開露面，相關行程細節仍未獲官方證實。

ＡＩＴ於維吉尼亞州阿靈頓設有華盛頓總部，長期在台灣駐美代表處與美國政府部門之間扮演聯繫與溝通角色。阿靈頓位於哥倫比亞特區西側，與美國國務院僅隔一站地鐵距離，雖行政區劃不同，但地理位置緊密。

過去前外交部長吳釗燮在任內，曾於二０二三年與時任國安會秘書長顧立雄前往ＡＩＴ總部與美方會談。此次林佳龍相關動向，再度引發外界對台美互動的關注。