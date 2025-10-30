林佳龍公開挺林岱樺加溫高雄初選 黨內對手回應一次看！

外交部長林佳龍昨日貼文公開力挺正國會出身的綠委林岱樺參選高雄市長。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選競爭激烈，外交部長林佳龍昨天發文力挺正國會出身的立委林岱樺，宣傳她即將在本周六舉行的大型造勢大會，更稱讚她「勤政愛民、有為有守、不貪不取」。對此，同樣有意爭取高雄市長提名的綠委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑都針對此事做出回應。

邱議瑩表示，派系的領導人直接公然在臉書上面號召，但她認為，身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系。至於整個高雄市的初選，「我會拼盡全力，贏得最後的勝利」。所有的評論就交由市民大家來公評。

許智傑則認為，各派系有自己的立場及想法，我們都尊重。「對我來說，國家、城市、市民的福利才是最重要的事情」。

賴瑞隆指出，君子之爭、點到為止，不要傷了和氣。大家要一起登頂，2026是艱困一戰，大家有一同目標。她也提到，林佳龍與他熟識，也常常給建議，同樣會出席造勢的王義川之前去義大利，特別帶黃色小鴨船長回來，包括卓冠廷是他的學弟，大家互動良好。相信初選結束後會團結，重點2026過關、2028延續台灣自由民主，這是最重要的，大家有高度共識，這段時間兄弟姐妹各自登山努力。

林佳龍表態是否有違行政不中立？賴瑞隆說「尊重」，每個人有各自思考與交情。另在大咖條款部分，他表示，大咖條款是黨主席、總統、副總統、選對會成員都不適合，其他並沒有納入規範，他重申，民進黨團結政黨，一起打贏2026，延續高雄光榮，大家有高度默契共識。

媒體追問，林佳龍、正國會表態挺林岱樺，是擔心2026沒有角色？賴瑞隆強調，賴主席倚賴所有重要成員擔任重要職務，大家團結一起重要，每個人才有被重用及擔任重要職務，未來不管六都與縣市長，都要派最強人選，讓人民感受到誠意，才可以得到最佳成績。

