林佳龍再挺林岱樺：別未審先判！阿扁讚溫暖

▲再挺林岱樺！林佳龍發聲「依法依歸有參政權」阿扁讚：溫暖。（圖／陳水扁新勇哥物語臉書）

[NOWnews今日新聞] 外交部長林佳龍接受前總統陳水扁廣播節目《有夢上水》專訪時，除了暢談外交，也針對民進黨高雄市長初選爭議表達立場。身為正國會掌門人的林佳龍，先前曾發文力挺同屬正國會、捲入詐領助理費案的立委林岱樺，此舉引發輿論砲轟。 林佳龍在節目中為林岱樺抱屈，強調她依法依規享有民主參選權利，呼籲黨內外不要未審先判。

林佳龍表示，他與林岱樺都曾擔任過立委，且同為2009年民進黨提名的縣市長候選人，後來林岱樺的提名因縣市合併而被「沒收」。針對林岱樺的助理費爭議，他指出，立委是國會議員依照《立法院組織法》規定，國家為其編列的助理費與辦公預算，與一般縣市議員的制度不同，爭論點不在於制度是否合理，而是釐清這位七屆立委是否有貪污。

林佳龍強調，這種情況過去陳水扁和馬英九也都遇過，呼籲應給予同理心並重視法治精神。林佳龍認為，從大我思考的角度，民進黨同志應給予林岱樺溫暖，因為她的支持者眾多，「不要讓風箏斷線」，應讓支持者覺得有經過黨內初選，即使「輸贏依約行事」。對此，陳水扁回應稱，民意代表的助理費與公務人員的特別費是「歷史共業」，他完全同意林佳龍的分析。

