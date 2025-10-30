林佳龍再挺林岱樺：基層深耕、受到廣大人民支持

外交部長林佳龍。 資料照片：林朝億／攝

[Newtalk新聞] 民進黨參與高雄市長初選的林岱樺因詐領助理費案遭起訴，但正國會龍頭、外交部長林佳龍昨晚發文力挺，並稱林岱樺「不貪不取」。他今(30)日立法院受訪時稱，支持她在法庭捍衛自己權利，並稱她在基層深耕，受到廣大人民支持的民意代表。

林佳龍昨日在臉書發文力挺參選高雄市長民進黨初選的林岱樺說，「大家平安！佳龍想和大家分享我眼中的優質立委 林岱樺，她擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持」。

​林佳龍還分享林岱樺造勢晚會說，「這個星期六晚上六點，佳龍邀請高雄的市民朋友們站出來，一起為岱樺加油！為高雄加油！為一個我們還相信的公義台灣加油！」

對此，他今日出席立法院外交及國防委員會會前受訪時也表示，台灣是一個民主法治而且很保障人權的社會，所以他支持林岱樺委員捍衛她自己的一個權利，在司法上去做好為她自己的辯護，他也期待對一個認真問政，在基層深耕，受到廣大人民支持的民意代表、七任的立委，社會應該給予她這個一定的空間，不只在法庭，也向支援者來加以說明。

