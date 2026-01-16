中央社

林佳龍出席中美洲友邦美食餐車走透透啟程（1） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

外交部長林佳龍（左3）16日與中美洲經貿辦事處主任徐韶慧（左）、拉美司長鄭力城（右2）、貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）（右3）、瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）（左2）、台北市立兒童新樂園經理陳金德（右），在兒童新樂園出席「中美洲友邦美食餐車走透透」啟程儀式。

中央社記者徐肇昌攝 115年1月16日

林佳龍出席中美洲友邦美食餐車走透透啟程（1） 外交部長林佳龍（左3）16日與中美洲經貿辦事處主 任徐韶慧（左）、拉美司長鄭力城（右2）、貝里斯 駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）（右 3）、瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）（左2）、台北市立兒童新樂園經理陳金德 （右），在兒童新樂園出席「中美洲友邦美食餐車走 透透」啟程儀式。 中央社記者徐肇昌攝 115年1月16日
林佳龍出席中美洲友邦美食餐車走透透啟程（1） 外交部長林佳龍（左3）16日與中美洲經貿辦事處主 任徐韶慧（左）、拉美司長鄭力城（右2）、貝里斯 駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）（右 3）、瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）（左2）、台北市立兒童新樂園經理陳金德 （右），在兒童新樂園出席「中美洲友邦美食餐車走 透透」啟程儀式。 中央社記者徐肇昌攝 115年1月16日

其他人也在看

台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物

台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物

台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加

食尚玩家 ・ 4 小時前61
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了

89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了

政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。

民視 ・ 1 天前344
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」

連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」

體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」

FTV Sports ・ 5 小時前18
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死

11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死

事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...

CTWANT ・ 6 小時前25
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞

稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞

國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前348
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次　作家揭原因：大量民宿認賠轉賣

國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次　作家揭原因：大量民宿認賠轉賣

台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。​​近年國旅花費價......

風傳媒 ・ 22 小時前87
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多

陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多

民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......

風傳媒 ・ 16 小時前78
高鐵車廂噪音轟炸！米可白目擊車長「禮貌勸導反遭飆罵髒話」　怒喊話：禮貌別只留家裡

高鐵車廂噪音轟炸！米可白目擊車長「禮貌勸導反遭飆罵髒話」　怒喊話：禮貌別只留家裡

藝人米可白（趙亦瑄）近日搭乘高鐵時，目睹一名乘客在車廂內大聲交談，經車長出面勸導後，對方卻以粗俗言語回應，引發她對公共空間禮儀的感觸。相關分享曝光後，引起不少網友共鳴，討論公共運輸中的乘客素養與第一線人員處境。

鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前6
陳亭妃打一場必敗的仗？　董智森：台南不是票多的贏喔

陳亭妃打一場必敗的仗？　董智森：台南不是票多的贏喔

民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。

中天新聞網 ・ 1 天前231
中國鐵了心封殺H200！謝金河：黃仁勳中國夢失算　輝達恐被超車

中國鐵了心封殺H200！謝金河：黃仁勳中國夢失算　輝達恐被超車

美國總統川普政府正式批准輝達AI晶片H200銷往中國，財信傳媒董事長謝金河指出，近日北京傳出禁止中國企業使用H200，也使得黃仁勳撥動的如意算盤失算，直言輝達股價「很可能被Google超車。」

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前53
陳亭妃出線民進黨穩了？藍議員搖頭「難關正要開始」：初選這事已重傷綠營

陳亭妃出線民進黨穩了？藍議員搖頭「難關正要開始」：初選這事已重傷綠營

民進黨台南、高雄初選結果先後出爐，分別由立委陳亭妃、賴瑞隆出線，在台南市部分，被視為總統賴清德嫡系子弟兵的立委林俊憲，最終以2.69％差距落敗；國民黨議員鍾沛君分析，雖然民進黨過往在初選結束後都能快速調整、團結，但這次狀況完全不同，「真正的難關正要開始」。鍾沛君在《57爆新聞》節目中指出，在過往的初選中，民進黨都能在結果出爐後快速癒合，但這次台南市卻稍有......

風傳媒 ・ 1 小時前31
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養　醫：蛋黃是關鍵核心！

一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養　醫：蛋黃是關鍵核心！

家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。

中天新聞網 ・ 1 天前35
好險不是邱議瑩出線？　郭正亮曝：資源至少多柯志恩10倍

好險不是邱議瑩出線？　郭正亮曝：資源至少多柯志恩10倍

民進黨高雄市長初選13日民調結果出爐，立委賴瑞隆脫穎而出，將代表綠營迎戰國民黨參選人柯志恩。前立委郭正亮分析指出，柯志恩最擔心面對的人選其實是高雄市長陳其邁，因為陳在高雄的影響力無孔不入，其支持的立委邱議瑩所擁有的資源「大到這輩子都想不到」，至少是柯志恩的10倍。

中天新聞網 ・ 2 小時前27
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路　她驚：真實民意恐更高

陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路　她驚：真實民意恐更高

民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。

中時新聞網 ・ 4 小時前52
政府發錢！16歲以上就能登記「運動幣」看比賽、買球鞋都能用

政府發錢！16歲以上就能登記「運動幣」看比賽、買球鞋都能用

為落實全民運動政策目標，運動部正式宣布，自民國115年起，將原本的「青春動滋券」轉型為「運動幣」。此次政策擴大發放對象至年滿16歲以上（民國99年1月1日以前出生）60萬份，每份面額500元，邀請全民

健康2.0 ・ 4 小時前6
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！　網誇超帥：像昆凌

周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！　網誇超帥：像昆凌

周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。

鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前23
母女愛囤紙箱！2人都罹患血癌　她警告：含一級致癌物

母女愛囤紙箱！2人都罹患血癌　她警告：含一級致癌物

營養師黃品瑄表示，曾有一對母女因長期於家中囤放劣質紙箱，結果兩人一同罹患白血病。她提醒，品質不良的紙箱在製作過程中使用含甲醛的膠水、油墨，長期吸入對身體健康威脅不小。

中天新聞網 ・ 3 小時前8
昔自嘲「歹竹出好筍」　蔡啟芳讚兒蔡易餘：比我還厲害

昔自嘲「歹竹出好筍」　蔡啟芳讚兒蔡易餘：比我還厲害

民進黨立委蔡易餘贏得黨內嘉義縣長初選，其實他是從律師轉戰政壇，台大法律系畢業後，應屆考上律師，2013年擔任洪仲丘案律師，這回也獲得洪仲丘舅舅的支持，蔡易餘的爸爸、前立委蔡啟芳更大讚不用操心。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前57
MLB》道奇傳與Kyle Tucker達成協議 重磅補強瞄準三連霸

MLB》道奇傳與Kyle Tucker達成協議 重磅補強瞄準三連霸

MLB自由球員市場頭號大物Kyle Tucker終於確定新東家。根據《ESPN》報導，Tucker已與國聯強權洛杉磯道奇達成合約協議，將以4年2.4億美元（約新台幣75.6億）加盟，下賽季攜手道奇劍指三連霸。

Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前3
2026年3星座大轉運！衰神退散障礙全消…第1名運勢超旺、事業一飛沖天

2026年3星座大轉運！衰神退散障礙全消…第1名運勢超旺、事業一飛沖天

新的一年到來，12星座也出現新氣象，某些星座在過去幾年，發展相對受限，星座專家Amada老師在節目《命運好好玩》中分享好消息，有3星座將在2026年揚眉吐氣，擺脫衰運，展開大好人生。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前發表留言