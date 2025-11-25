▲林佳龍出席外交部與美國各州政府辦事處協會感恩之夜。

【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】外交部長林佳龍出席由外交部與美國各州政府辦事處協會（ASOA）共同主辦的感恩之夜酒會，致詞時感謝ASOA長期以來與外交部密切合作，共同推動台灣與美國在經貿、投資、教育、文化及觀光等領域的交流。

林部長表示，上任後特別重視與ASOA的互動，支持該協會參與商展、旅展及各類大型展覽活動，ASOA對促進美國各州與台灣在高科技、農業食品及生物科技等領域的資訊交流，以及拓展雙方經貿合作貢獻良多，也為台美關係搭起堅實的橋樑。

台灣與美國各州的交流日益密切，今年除了美國亞歷桑納州、阿拉斯加州、懷俄明州、田納西州及北卡羅萊納州州長及關島總督率領的6個代表團，州政府各級官員及州議員也接續訪台。各州政府來台設立辦事處的數量更持續成長，目前有25個州及關島在台灣設立辦事處，彰顯各州對台灣的深厚友誼，有助強化台美夥伴關係。

台灣與美國各州政府於招商投資、觀光旅遊、文化教育等領域的頻繁交流是台美關係蓬勃發展的重要基礎，也是賴清德總統「深化台美經貿關係的路徑圖」的具體實踐。林部長指出，去（2024）年美國是台灣第二大貿易夥伴，台灣則是美國第七大貿易夥伴，台灣對美投資金額超過台灣整體對外投資金額的4成，美國已成為台灣最大的投資對象，期待雙邊關係持續發展。

ASOA嚴會長於致詞時表示，近三年ASOA會員快速成長，2022年至今增加了13個州政府辦事處會員。嚴會長也提到過去一年來ASOA參與了15場以上大型展會活動，主題涵蓋農業與食品、半導體、生技、國防、資料中心、製造、觀光等領域，今年在外交部的支持下，「美國館」睽違七年再次於台北國際旅展盛大展出。嚴會長也感謝外交部和各公協會對ASOA的支持，共同推動台美產業合作。

美國在台協會台北辦事處（AIT/T）副處長梁凱雯（Karin M. Lang）表示，2025年是台美商貿關係蓬勃發展的一年，台美雙邊投資顯著增長，美國各州也接續組團訪台拓展投資機會，展現台美在生技、半導體、國防及航太等領域活絡的合作動能。梁副處長肯定AIT/T與ASOA緊密合作，推動台美在經貿投資的夥伴關係。

出席感恩之夜賓客另包括美國各州政府駐台辦事處處長及各公協會代表，共同見證台美合作的成果，外交部將持續與各方攜手，深化台美合作，深化雙邊情誼。