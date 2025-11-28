中央社

林佳龍出席「台北歐洲冬季嘉年華」開幕 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

外交部長林佳龍（圖）27日出席「台北歐洲冬季嘉年華」開幕活動。（外交部提供）

中央社記者吳書緯傳真 114年11月28日

林佳龍出席「台北歐洲冬季嘉年華」開幕 外交部長林佳龍（圖）27日出席「台北歐洲冬季嘉年 華」開幕活動。 （外交部提供） 中央社記者吳書緯傳真 114年11月28日
林佳龍出席「台北歐洲冬季嘉年華」開幕 外交部長林佳龍（圖）27日出席「台北歐洲冬季嘉年 華」開幕活動。 （外交部提供） 中央社記者吳書緯傳真 114年11月28日

其他人也在看

台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕

台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕

台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕

EBC東森新聞 ・ 2 小時前
黃國昌率團赴日　傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」

黃國昌率團赴日　傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」

台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季點燈！泡湯看燈海、竹簍煮溫泉蛋、福安宮求平安！一日行程這樣排

屏東四重溪溫泉季點燈！泡湯看燈海、竹簍煮溫泉蛋、福安宮求平安！一日行程這樣排

2025 屏東四重溪溫泉季浪漫登場，南國冬季因溫泉霧氣與繽紛燈海而格外迷人。今年不僅延續人氣的光影步道、燈飾裝置，更加入療癒系體驗，如竹簍煮溫泉蛋、藥師佛占卜蛋，以及深受親子喜愛的水豚餵食活動。從溫泉公園的燈海散步、飯店泡湯，到福安宮祈福、海線看展，一日即可收集祈願、美食、溫泉與海景，是冬季最完整、最舒心的旅行提案。

Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
阿布達比「5警押走台灣人」！外交部出手了

阿布達比「5警押走台灣人」！外交部出手了

[NOWnews今日新聞]台灣一對來自雲林的陳姓夫妻原計畫飛往土耳其伊斯坦堡遊玩，23日自桃園機場搭乘阿堤哈航空（EtihadAirways，EY）出發，卻在阿布達比轉機時突生變故。陳男於登機閘口通往...

今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
韓國瑜也關心！台男阿布達比被押走4天獲釋　張嘉郡揭救援進度

韓國瑜也關心！台男阿布達比被押走4天獲釋　張嘉郡揭救援進度

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導雲林一對陳姓夫妻11月23日前往土耳其旅遊，未料於24日在阿布達比（Abu Dhabi）轉機時，陳姓男子竟在機艙空橋被5名武裝人員強行帶走，因陳男的身上沒有護照與行李，一度失聯，引發外界高度關注；所幸在外交部及多方協助下，我國駐杜拜辦事處日前已順利聯繫上陳男，並將其安置於處長宿舍。對此，國民黨立委張嘉郡今（28）日表示，此案事涉國際人權與程序正義，若查證後確認為誤會，阿布達比警方應向台灣道歉；張也強調，陳妻非常感謝她與立法院長韓國瑜的關心，更希望外交部未來能持續提供協助。今早9時，張嘉郡在立法院議場前受訪，回應台灣旅客於阿布達比轉機遭武裝警察帶走案。談及與陳姓夫妻接觸的過程，張嘉郡說，「我介紹我是立委張嘉郡，韓國瑜院長跟我都非常關心你，我們會想辦法先幫你聘請律師，我也跟外交部聯繫，他們一開始是希望陳太太自己去請律師，但是可以想像說阿布達比並不是日本或韓國比較鄰近台灣，國人常旅遊的地方」。她不諱言，台灣的國人在中東地區並不是有很多的關係或有認識很多人，因此無法自行去找律師，所幸在他們的協助下，外交部幫他聘請了律師，去到杜拜當地的警局探望陳先生，並於杜拜時間28日凌晨1時，把人給帶回來了。「真的就是好險，先帶回來」，張嘉郡說，陳先生目前身上沒有任何的錢，也沒有行李，只好先借住在當地外交部的處長的家裡，目前他的行李跟護照還是被扣押中，律師必須繼續幫他釐清，為什麼被帶走，也希望外交部能持續為陳先生來協助。張嘉郡強調，因為這也有國際人權、法律公平程序的問題，希望外交部能儘速釐清之外，假設這是一個誤會，阿布達比的警方也應該對台灣道歉，因為這與台灣人民人權、生命財產安全有關，可以想像說這其實是非常嚴重的一件事情。張嘉郡透露，早上有跟陳太太有通過電話，她非常地開心，說等與先生回到台灣之後，要當面向韓院長及自己致謝，「我也希望他們順利平安回到台灣，我們在世界各地旅遊的台灣人，人身安全都能得到最好的保障」。外交部稍早證實，我國駐杜拜辦事處於杜拜時間11月28日凌晨1時30分接獲家屬電告，陳姓國人已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，當事人仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。外交部指出，我駐處陳處長在凌晨聯繫上陳姓國人後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。目前當事人遭捕的切確原因仍待進一步釐清，外交部將持續提供國人所需協助。原文出處：快新聞／韓國瑜也關心！台男阿布達比被押走4天獲釋　張嘉郡揭救援進度 更多民視新聞報導男「阿布達比」轉機被5警帶走　前機師分析：恐怖分子等級狀況台男突遭阿布達比5警拘捕　兒報平安：目前在杜拜警局雲林退休男於阿布達比轉機竟遭帶走　妻首度視訊揭現況

民視影音 ・ 5 小時前

40年護雲林海線 北港媽祖醫院連3年登美國雜誌全球最佳醫院前20名

中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）今年屆滿創院40週年，院方已「護佑四十．旭耀新程」舉辦院慶，向地方鄉親與醫療團隊表達感謝。院長吳錫金表示，今年院方屢獲多項大獎，更連3年入選美國《Newsweek》全球最佳醫院前20名，將持續為雲林海線打造值得信賴的現代化醫療中心。

自由時報 ・ 6 小時前
2025全台聖誕節活動市集總整理 新北耶誕城、華泰名品城、LaLaport南港...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）

2025全台聖誕節活動市集總整理 新北耶誕城、華泰名品城、LaLaport南港...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）

聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！

Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
從「吃壽司」到宣布2027年防衛備戰，賴清德為何由低調轉為強硬？

從「吃壽司」到宣布2027年防衛備戰，賴清德為何由低調轉為強硬？

在中、美、日領導人本週初兩度通話後，台灣總統賴清德隨即高調宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。這是台灣當局首次公開提及中共可能採取武力行動的具體時間，引發外界多重解讀。

BBC NEWS 中文 ・ 12 小時前
全面升級、全台最大抗癌派對登場！「2025抗癌健康嘉年華」11月30日松菸開幕

全面升級、全台最大抗癌派對登場！「2025抗癌健康嘉年華」11月30日松菸開幕

（記者張芸瑄／綜合報導）癌症不是少數人的議題，而是每個人都應關心的健康課題。由精拓生技（CancerFree […]

引新聞 ・ 1 天前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」

週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」

週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」

EBC東森新聞 ・ 7 小時前
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過

【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過

台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。

Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己

一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己

一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵

造咖 ・ 2 天前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大

屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大

57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌　她曝主因

最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌　她曝主因

[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....

今日新聞NOWNEWS ・ 56 分鐘前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團

有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團

生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。

民視 ・ 1 天前
強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」　專家：入冬腳步近了

強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」　專家：入冬腳步近了

明（28）日受東北季風影響，再加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，不過週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，氣象署指出，下週一（12/1）起至下週四東北季風再增強，溫度稍降。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預期下週二晚上開始南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。

三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
大谷「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝光

大谷「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝光

娛樂中心／李明融報導美國職棒（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在2024年賽季，完成史無前例的「50轟50盜」紀錄，為了紀念這史詩級的紀錄，官方授權的球員卡商當年就推出「2024 Topps Shohei Ohtani 50/50紀念卡盒」，當中3張最稀有的大谷翔平1-OF-1（全球唯一）親筆簽名實物卡成為卡迷們的頭號目標，然而，其中一張竟被台灣YouTuber「拉西哥 LAC」抽到，昨（27）日上傳一支開箱影片，他的反應也曝光，卡友看到這張夢寐以求的神卡降臨台灣，直呼不可思議，預估這張價值達3000萬元新台幣。

民視 ・ 5 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來

不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團　入冬以來最有感降溫

又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團　入冬以來最有感降溫

今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次

陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次

演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前