林佳龍力挺引反對者洗版！林岱樺：應討論網路霸凌制度

民進黨立委林岱樺。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 正國會龍頭、外交部長林佳龍前晚發文聲援林岱樺，並稱她「有為有守，不貪不取」，也分享林岱樺初選造勢活動，引來部分綠營支持者不滿，民進黨立委林岱樺今(31)日表示，這麼短的時間有異常、重複性活動，她也向社群平台申訴了，並認為網路霸凌是否也應該有些制度性討論。

昨天攻擊的網軍有可能是黨內的對手嗎? 林岱樺說，是他個人的決定。既然是有異常性的網路上的留言，而且是這麼短的時間，而且都有很多重複性，那包括帳號的真假，還是回歸。這個平台本身的申訴機制，以及我們在也檢討，在目前我們的一些網路霸凌的相關的法規，我們是不是也應該有一些制度面的討論。

對此，林岱樺表示，初選回歸到一個正向理性。她會用理念、政見、行動來證明，她是最適合的高雄市長參選人，其實在這場選舉當中，她主打大改革，什麼叫做大改革？以民為主，市民最大還是要回歸人民的民生、經濟、教育、社福。這個才是這場我們的初選的主軸。

對於黨內傳政務官不要介入初選，林岱樺說，她尊重黨的一個機制，黨的任何對於在初選的規劃，以及這後續相關的一個進程，她都一定會遵守。她可以接受任何的檢驗，但是請大家不要傷害她的朋友，我們其實都是一個台灣隊，台灣的力量已經禁不起再次的被切割。

對於林岱樺辦公室稱網軍攻擊，林岱樺說，她想依循平台的機制，他們有收集了一些相關的事證，他們也向社群平台去做申訴了，所以她想就回歸讓平台自己去處理。

林岱樺說，他們是一個公眾人物，什麼都是要受大眾的檢驗，她在司法的部分，她努力地配合司法的調查，在民眾的部分，她當然也有責任跟義務向人民說清楚。

