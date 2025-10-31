林佳龍力挺挨轟！ 林岱樺喊：「不要傷害我朋友」

正國會掌門人林佳龍表態支持，林岱樺稱尊重。（圖：臉書合成）

民進黨2026高雄市長初選4搶1。正國會領導人、外交部長林佳龍近日率同派系立委王義川、新北市議員卓冠廷等人，公開力挺涉入助理費案的綠委林岱樺，引來綠營支持者砲轟。林岱樺今（31日）表示「請不要傷害林岱樺的朋友」，並稱自己遭到網軍攻擊。

林岱樺明天（11月1日）將舉辦首場大型造勢。雖然涉助理費案，民進黨正國會掌門人、外長林佳龍仍稱林岱樺「不貪不取」，近日更帶頭力挺她，傳出被黨中央告誡「政務官不宜介入初選」。對此，林岱樺今（31日）表示，自己可以接受任何檢驗，但請不要傷害林岱樺的朋友，我們都是台灣隊，台灣力量禁不起再次被切割。

林岱樺自曝遭網軍攻擊，媒體追問是否認為網軍是黨內的人？林岱樺回應，既然是有異常性網路留言，而且在短時間內有重複性，也包含帳號真假，這部分回歸平台申訴機制，檢討網路霸凌相關法規，回歸制度面討論。