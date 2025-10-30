林佳龍力挺挨轟 林岱樺喊「別傷害我朋友」：週六揭檢調不法起訴

民進黨立委林岱樺受訪。陳祖傑攝



外交部長、民進黨派系「正國會」掌門人林佳龍昨天在臉書發文，表態支持同派系立委林岱樺參選高雄市長，更表示林岱樺「有為有守、不貪不取」，被質疑違反政治不中立。對此，林岱樺今（10/30）天表示，自己可以承受任何攻擊，但不要傷害她的朋友。她也透露，自己將在本週六舉辦造勢大會上，公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。

2026民進黨內高雄市長初選競爭激烈，林岱樺雖涉及詐領助理費被起訴，但仍不放棄參選，並在本週六舉辦造勢大會，林佳龍昨天也在臉書轉發活動資訊，並表示林岱樺「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，被質疑違反政治不中立。

廣告 廣告

林岱樺今天回應此事，表示自己可以承受任何攻擊，但不要傷害她的朋友，台灣力量也不容許一再地被切割。她強調，自己會在週六造勢大會上公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。

林岱樺說，自己可以承受任何網路暴力攻擊，因為她可以接受任何檢驗，「萬千磨難終將還岱樺清白」，相信最後事實會讓路人羞愧地放下那塊原本要繼續投向她的石頭。

更多太報報導

川普會習近平前稱「台灣就是台灣」 林佳龍：對台美關係有信心

挺林岱樺「不貪不取」網罵爆 林佳龍：支持她捍衛權利

林佳龍表態了！挺林岱樺「不貪不取」 遭網友灌爆：不要鬧