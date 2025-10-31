林佳龍力挺支持者炸鍋！林岱樺：別傷害我朋友

民進黨正國會派系集體在社群平台發文，力挺民進黨立委林岱樺角逐高雄市長初選。（圖／東森新聞）





民進黨正國會派系集體在社群平台發文，力挺民進黨立委林岱樺角逐高雄市長初選，其中外交部長林佳龍更稱她不貪不取，引發網友留言炸鍋，紛紛要他們別鬧了，因為林岱樺涉貪案還在審理中，傳出黨中央更直接告誡林佳龍、卓冠廷，政務官、黨發言人不宜介入初選。

恰好路過的國民黨立委王鴻薇隔岸觀火，笑容藏不住，眼看民進黨立委王義川，因表態力挺林岱樺造勢大會被網友出征，正國會領袖外交部長林佳龍帶頭發文，說她不貪不取，更引發大批支持者炸鍋，紛紛留言別鬧了，更被質疑在川習會前做政治表態合適嗎？

立委（民）林岱樺：「非常感謝部長他對我的鼓勵，我也不會讓他失望，岱樺可以接任何檢驗，但請大家不要傷害岱樺的朋友。」

事隔一天林岱樺為朋友們抱屈，指控有千則留言來自同一家公關公司的網軍，更說因為自己聲勢上漲，讓某些人感到焦慮，被解讀影射攻擊來自同黨競爭對手。

立委（民）邱議瑩：「這個會不會是同黨立委所為，我不知道別人，但我必須告訴大家，我自己過去曾經就是被網路霸凌最嚴重的人，我不會用這樣的手法去對待任何一個黨內的同志。」

立委（民）林岱樺：「幾乎將近1千則留言，幾乎是重複，我就把它蒐證，透過平台去處理。」

不過傳出正國會集體表態的行為黨中央也不認同，出手告誡政務官，外交部長林佳龍以及有黨發言人身分的卓冠廷不適合介入初選，更不宜上台助選。

立委（民）賴瑞隆：「黨內各位前輩所有同志，大家兄弟姐妹登山，大家一起努力，大家一起登頂，過程中這些事情，我想風風雨雨都會過去。」

高雄自稱是兄弟妹的立委們，現在一起登山，但每個人心裡都知道，風雨過後，登頂只能有一個人，不會是一群人。