林佳龍力挺林岱樺惹到賴總統？ 羅智強：賴咎由自取

國民黨立委羅智強。（本報資料照片）

外交部長林佳龍日前大動作表態力挺同屬正國會的立委林岱樺參選高雄市長，引發黨內諸多批評，甚至傳出他在執政團隊的地位岌岌可危。國民黨立法院黨團書記長羅智強5日受訪指出，民進黨內對賴總統司法清算統治已不滿，從部長、立委到發言人都去挺一個賴總統討厭的人，賴總統應好好想想自己的政務官為何造反，根本是咎由自取。

林佳龍近日發文挺正國會派系所支持的立委林岱樺打高雄市長初選，引發爭議。事件延燒多日，傳已經不僅是民進黨內有異音，甚至也引發賴總統不滿。

羅智強今表示，林佳龍會去挺林岱樺，顯現民進黨內部對賴總統使用司法手段清算統治已經產生極大不滿，連林佳龍也都看不下去。

羅智強認為，賴清德討厭林岱樺是眾所皆知的，林佳龍去挺一個賴總統討厭的人，甚至是遭司法追殺的同志，賴總統會不爽林佳龍也很正常，但要不是賴清德這樣濫用司法清算同黨同志，怎麼會有林佳龍、民進黨立委王義川、民進黨發言人卓冠廷去挺林岱樺？請賴總統好好想想，為何自己的政務官會造反，這根本是賴總統咎由自取。

