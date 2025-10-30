林佳龍力挺林岱樺掀熱議 賴瑞隆、邱議瑩、許智傑都回應了

民進黨立委林岱樺涉貪遭查辦，但爭取高雄市長大位的決心並沒有因此受挫，同屬「正國會」的外交部長林佳龍昨透過臉書表態力挺，引來許多批評聲浪，黨內勁敵也都回應了，獲湧言會支持的立委邱議瑩今（30）日說，「所有的評論，就交由市民大家來公平的評斷。」

林岱樺。（圖／臉書）

民進黨內已有4人表態參選高雄市長，包括新潮流系立委賴瑞隆、許智傑；正國會的林岱樺，以及獲湧言會力挺的邱議瑩。

林佳龍昨臉書發文，稱讚林岱樺有為有守，不貪不取。引發熱議，林佳龍臉書慘遭灌爆，有網友還直言林佳龍是反了嗎，不怕總統賴清德嗎。同屬正國會的立委王義川、北市議會民主進步黨黨團幹事長卓冠廷也都發文力挺。

林佳龍。（圖／中天新聞）

賴瑞隆表示，市長初選是君子之爭、點到為止，不要傷了和氣，各自登山各自努力，大家一起登頂。他表示，2026年選戰絕對是艱困一戰，要團結一致打贏這場選戰，守護住高雄發展跟台灣最大利益，大家有一樣的目標。

他強調，「黨主席到各個領袖都明白2026的關鍵，大家一定會團結找出最強人選代表民進黨，最關鍵還是人民支持。」

賴瑞隆說，林佳龍過去跟他熟識、也給予很多施政上的建議；王義川也是好朋友，到義大利去，特別帶一隻黃色小鴨船長給他，因為知道當年他舉辦黃色小鴨展非常成功；而卓冠廷是他學弟，大家互動良好，初選過程大家各自有一些要完成的工作，相信初選結束後大家會團結。大家有高度默契共識，這都是一個過程，支持者期待高雄能夠團結守住這一關。重點是必須在2026年選戰能守住、2028總統大選當然也可以守住。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

邱議瑩今受訪表示，關於這個民進黨的高雄市長的黨內初選，現在有派系的領導人，直接公然在臉書上面號召，那她想也跟大家報告一下她的想法跟態度。

邱議瑩說，覺得身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。至於整個高雄市的初選，她會拚盡全力贏得最後的勝利，所有的評論，就交由市民大家來公平的評斷。

邱議瑩。（圖／立委辦公室提供）

許智傑。（圖／臉書）

許智傑則說，「各派系有自己的立場及想法，我們都尊重」；對他來說，國家、城市、市民的福利才是最重要的事情。

