林佳龍力挺林岱樺遭罵爆 律師嗆「不要情勒」：嫌陳其邁陰德值太多？
民進黨高雄市長初選激烈，昨天（29日）晚間，正國會系統的外交部長林佳龍、立委王義川和新北市議員卓冠廷，皆發文力挺爭取黨內初選的立委林岱樺，不料慘遭許多網友留言罵翻。對此，經常評論時事的律師林智群發文質疑，「你們是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多？」
林智群在臉書上發文表示，林岱樺涉嫌詐領助理費被起訴，還跟宗教人士過從甚密。「光這兩點，台派就不可能支持她了。」
林智群批評，今天一堆民進黨人士跳出來支持林岱樺，「你們是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多，想幫忙花光嗎？」他也呼籲民進黨不要誤判局勢，更不要抱著支持者會含淚投票的想法，「支持者不是這樣給你們情勒的！」
網友也紛紛在底下留言讚同林智群的說法，「我高雄人，我也覺得奇怪」「我是她選區的，很多人真的不喜歡她」「貪汙就該去關啊！哪黨都一樣」「有罪的話不要盲挺啊！又不是草」。
