林佳龍力挺林岱樺選高雄 政論名醫轟：盡顯綠營醜陋面

民進黨高雄立委林岱樺因助理費貪污案與侵占政治獻金案遭起訴，仍堅持參選高雄市長，同為正國會的外交部長林佳龍在臉書發文力挺，卻遭綠營支持者群起砲轟。對此，醫師沈政男今（31）日分析，民進黨在高雄的好運已盡。

醫師沈政男。（圖／中天新聞）

沈政男直言，「林岱樺既已涉貪，為什麼林佳龍還要挺她？如果她成為高雄市長候選人，一定打不過柯志恩！」

沈政男指出，林岱樺的民調，可能真如代表國民黨競選高雄市長的立委柯志恩所言，已非綠營第一，根本不會在綠營民調裡出線，有人因此說，這是民進黨要拋棄她，正在操作民調，而林岱樺針對大家這兩天的反彈也說，疑似有網軍協同攻擊她。但沈政男認為，這些現象只是反映了綠營支持者的集體焦慮！

廣告 廣告

民進黨立委林岱樺。（圖／中天新聞）

沈政男進一步分析，其實綠營的政治文化是「我認為你不適合，你就不適合！」，說穿了，就是披著民主外衣的一個個小小獨裁者罷了，才會搞出大罷免這種民主大笑話。「試問，一個公民適不適合代表大家，擔任行政首長或民意代表，為什麼是司法人員在決定？有罪無罪，那是司法的事情，而選舉，是行政的範圍，怎麼會混在一起？」

沈政男忍為，林佳龍的意思，應該是「選民要找誰來代表自己，是選民自己的事情，不需要司法介入」，但林佳龍沒料到，民進黨早已淪為民粹大本營，他們既不相信選民的集體智慧，也不相信檯面大咖的政治判斷，而是「只相信自己，就是認為自己最厲害。」

外交部長林佳龍。（圖／中天新聞）

沈政男直言，「綠營支持者的集體焦慮，反映在民調與網路氛圍」。目前國民黨柯志恩的支持度與綠營幾位主要可能候選人旗鼓相當，再加上發生「林佳龍挺林岱樺」這樣的綠營內鬨，國民黨要拿下2026高雄市長，其實相當有機會。但林岱樺本來就不會獲得民進黨提名，只是這樣一搞，造成民進黨黨內嫌隙，林岱樺的支持者屆時難免反彈，影響民進黨在高雄的整體戰力。

沈政男強調，他認為「綠營在高雄的好運已盡」，因為民進黨的派系問題，早被詬病，大家以為已經收斂，事實證明，為了爭權奪利，仍是吃相難看。

延伸閱讀

「賴清德支持誰，我就反對誰」謝寒冰爆南部民進黨支持者心聲

林岱樺引爆綠營派系內鬨！溫朗東開第一槍宣布：退出正國會、退出選舉

憂川普挺台動搖！CNN爆台灣擬撤換駐美代表？林佳龍急否認