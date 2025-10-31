林佳龍力挺林岱樺 傳黨中央出手告誡：政務官不宜介入初選

外交部長林佳龍29日在臉書公開表態支持民進黨立委林岱樺參選高雄市長，直接誇她「有為有守，不貪不取」，引起討論。對此，據傳民進黨黨中央已有動作。

外交部長林佳龍。（圖／中天新聞）

根據《三立新聞網》報導，林佳龍公開力挺林岱樺，已引起民進黨各派系不滿，黨中央已出手告誡林佳龍「政務官不宜」介入初選。

對於林佳龍因此遭到批評一事，林岱樺說，「我尊重黨的一個機制，黨的這個任何對於在初選的規劃，以及這後續相關的一個進程，岱樺都一定是會遵守。岱樺可以接受任何的檢驗，但是請大家不要傷害岱樺的朋友，我們其實都是一個台灣隊，台灣的力量已經禁不起再次的被切割。」

