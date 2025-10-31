林佳龍力挺林岱樺！486先生直問：你在乎國家還是個人利益？

政治中心／許智超報導

近日，外交部長林佳龍在臉書公開表態，支持有意角逐下屆高雄市長黨內初選的民進黨立委林岱樺，誇她「有為有守，不貪不取」，引起各界議論。對此，台灣團購名人「486先生」陳延昶坦言，自己看到後真的震驚，認為林佳龍此舉非常不妥，更問「真正在乎的是國家的利益還是你個人的利益？」

486先生日前發文表示，他看到林佳龍力挺林岱樺參選高雄市長後，真的震驚，認為此舉非常的不妥，因為林岱樺的貪污案，無論手法和人頭助理、助理費詐領，都和近年多起民代貪污案件高度類似，而這些案子幾乎全被起訴且入獄服刑。

由於林岱樺的案子還在偵辦中，因此486先生認為，現在還不能確定情況，「林佳龍為了自己政治生命，為了自己團體的利益，做出這樣行為，實在給社會不好觀感，且對自己政治生命也太冒險」。他提到，自己相信鄭文燦沒有貪污收賄，但既然案件正在審理，他也是靜待司法調查，「是非自有公斷，無須還在審理期間在那喊的大小聲」，因此對於林佳龍這樣的行為感到錯愕與不解。

486先生強調，他要非常公開且真誠地說，「台灣現在有多少政治人物真的是為了這個國家，真的是為了這個社會出來做事的？人民要的不是口號，而是誠實與節制。政治人物若連誠信這一關都守不住，國家怎能進步？還是大家越來越忘了自己出來的初衷。變成為了自己的權謀，為了自己的政治生命，為了自己的荷包？」

貼文曝光後，吸引不少網友回應，其中就有人說「自由的臺灣，人人都可以選擇表不表態，每個人的立場看法也不同吧，只能繼續看下去囉」。486先生也回應，「每個人的立場當然都可以不一樣，但是這種貪污的官司都還在進行當中，你跳出來說你相信他的清白，當然如果最後林小姐真的被法官判不起訴那還好，但如果最後林小姐被判刑了，因為林先生這樣的行為而重創了民進黨整個形象，那我想請問大家，你真正在乎的是國家的利益還是你個人的利益？」

