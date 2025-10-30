林佳龍力挺選市長！林岱樺喊讓高雄人公開審判自己：萬千磨難終將還清白

記者楊士誼／台北報導

林岱樺出面回應林佳龍臉書貼文相挺。（圖／記者楊士誼攝影）

身為民進黨正國會派系掌門人的外交部長林佳龍，29日晚間率派系黨公職發文力挺立委林岱樺，引起支持者議論。林岱樺今（30）日受訪時表示，自己可以承受任何的攻擊，「但不要傷害我的朋友」。她表示，將在11月1日的活動上公開說明檢調的不法起訴，讓高雄市民公開審判自己。

林岱樺受訪指出，她可以承受任何的攻擊，「但不要傷害我的朋友」。她表示，台灣的力量不容許一再地被切割，至於有沒有罪，她將在11月1號的活動上公開說明檢調的不法起訴，讓高雄市民公開審判。林岱樺強調，她可以承受任何網路暴力的攻擊，因為她可以接受任何的檢驗。「萬千磨難終將還岱樺清白」。

林岱樺也強調，相信最後的事實，會讓路人羞愧地放下那原本要繼續投向她的石頭，「台灣民族加油」。至於林佳龍此舉遭同黨立委邱議瑩批評，派系領頭羊不該做此行為？林岱樺則重申，自己接受任何的檢驗，「但請不要傷害我的朋友，因為台灣的力量不容許一再地被切割」。

