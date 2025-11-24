中央社

林佳龍午宴史瓦帝尼眾議長 (圖)

外交部長林佳龍（左）於24日午宴款待史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札（Jabulani Mabuza，右）訪問團。（外交部提供）

中央社記者楊堯茹傳真 114年11月24日

