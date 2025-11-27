中央社

林佳龍午宴巴拿馬跨黨派議員團 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

外交部長林佳龍（中）27日午宴巴拿馬跨黨派國會議員團，並與「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）巴拿馬共同主席柯恩（Manuel Cohen，左8）議員、共同主席德格拉西亞（Roland Ameth De Gracia，右8）議員、訪問團成員及與會貴賓合影。（外交部提供）

中央社記者楊堯茹傳真 114年11月27日

林佳龍午宴巴拿馬跨黨派議員團 外交部長林佳龍（中）27日午宴巴拿馬跨黨派國會議 員團，並與「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）巴拿 馬共同主席柯恩（Manuel Cohen，左8）議員、共同主 席德格拉西亞（Roland Ameth De Gracia，右8）議員、 訪問團成員及與會貴賓合影。 （外交部提供） 中央社記者楊堯茹傳真 114年11月27日
林佳龍午宴巴拿馬跨黨派議員團 外交部長林佳龍（中）27日午宴巴拿馬跨黨派國會議 員團，並與「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）巴拿 馬共同主席柯恩（Manuel Cohen，左8）議員、共同主 席德格拉西亞（Roland Ameth De Gracia，右8）議員、 訪問團成員及與會貴賓合影。 （外交部提供） 中央社記者楊堯茹傳真 114年11月27日

其他人也在看

反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者　最重可處7年以上重刑

反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者　最重可處7年以上重刑

賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。

鏡新聞 ・ 14 小時前
黃國昌率團赴日　傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」

黃國昌率團赴日　傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」

台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。

鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
新竹縣長民調藍營全落後　徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選

新竹縣長民調藍營全落後　徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選

國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。

鏡新聞 ・ 7 小時前
吳怡農嗆「這麼會選大罷免怎吞敗」慘挨轟！台派教授認了：很難過

吳怡農嗆「這麼會選大罷免怎吞敗」慘挨轟！台派教授認了：很難過

即時中心／高睿鴻報導近期頻頻表態有意代表民進黨、出戰明（2026）年台北市長選舉的吳怡農，為駁斥外界質疑其選戰打法「太佛系」、導致先後兵敗蔣萬安及王鴻薇，他不惜開槓部分黨內人士及支持者，宣稱「若這些操盤手這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。他還嗆，黨內某些操盤手、名嘴根本不願看清台北市民結構，不曉得「佛系」打法有其優勢；此言一出，立即引發熱議，甚至招致同黨支持者批評。對此，旅美教授翁達瑞也回應了。

民視 ・ 11 小時前
新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人紅不讓

新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人紅不讓

[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週進行會面，2026選戰是否藍白合？外界高度關注。尤其黃國昌早已表態投入新北市長選戰，台北市副市長李四川在輝達總部設址北士科落幕之後，預料...

今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案

揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案

[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
賴總統示警：中國全面推進2027武統台灣 2大行動方案應對威脅

賴總統示警：中國全面推進2027武統台灣 2大行動方案應對威脅

賴清德總統投書外媒宣布將提出400億美元國防特別預算，今天也召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會。賴總統示警，面對北京當局正以2027年完成武統台灣為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，我們已研擬兩大行動方案，具體因應中國併吞台灣、稱霸印太的野心。

自由時報 ・ 1 天前
批賴清德玩人民的命 洪秀柱：替北京找「不得不動手」的理由

批賴清德玩人民的命 洪秀柱：替北京找「不得不動手」的理由

[Newtalk新聞] 總統賴清德昨召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布將編列1.25兆元的國防特別預算，還提到中國北京當局以2027年完成武統台灣為目標，雖事後才重新編輯臉書文章，修改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。國民黨前主席洪秀柱今（27日）則批評，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由 洪秀柱解讀，賴清德大張旗鼓宣佈要在2030年將國防預算推到GDP5％，在未來8年撒下1兆2500億元打造「台灣之盾」，還自己說，北京以2027年為武統目標，因此台灣也要在2027年完成備戰。賴清德的語氣是把戰爭當成倒數計時的鐘，彷彿「預約一場戰爭」就是一種負責任的成熟。 「台獨金孫賴清德，你可知道自己在說什麼？」洪秀柱抨擊，把統獨問題推向衝撞，固然可以讓意識形態熱血沸騰，但以「台獨促統」的方式，把兩岸硬生生推往賴清德口中的2027，那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。 洪秀柱抨擊，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由；宣稱要捍衛主權，卻在現實地緣政治中，把台灣推向最危險的位置。戰

新頭殼 ・ 7 小時前
獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」

獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週各率黨內人馬盛大會面對談，宣示未來在野陣營藍白合的基本方向。面對國民黨志在202...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
馬英九又有意見？賴清德提1.25兆軍購案　稱形同宣布進準戰爭狀態

馬英九又有意見？賴清德提1.25兆軍購案　稱形同宣布進準戰爭狀態

即時中心／潘柏廷報導隨著中國侵略台灣意圖越加明顯，總統賴清德昨（26）日上午召開國安會議後召開記者會，指出中國以2027年完成武統台灣做準備，並提出明年起（2026）分8年投入新台幣1.25兆的國防特別預算。不過，前總統馬英九今（27）日在臉書卻稱，賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，還要求賴清德放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。

民視 ・ 11 小時前
評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利

評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利

[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Ro...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
阿布達比轉機遭警帶走　妻：明見不到人就找中國使館｜#鏡新聞

阿布達比轉機遭警帶走　妻：明見不到人就找中國使館｜#鏡新聞

這對夫妻很離奇，參加16天的中東之旅，卻在飛到阿布達比機場轉機時，先生在空橋上，被武裝警察帶走，妻子跨海求助，外交部正在透過駐處和警方釐清案情，家屬卻突然態度強硬，要求外交部，如果明天無法和老公會合，就要拿台胞證，找中國大使館介入。

鏡新聞 ・ 22 小時前
重批賴政府成「無能凱子政府」　國民黨立院黨團：台灣不需要只會窮兵黷武的總統

重批賴政府成「無能凱子政府」　國民黨立院黨團：台灣不需要只會窮兵黷武的總統

總統賴清德宣布將編列1.25兆元新台幣國防特別預算，國民黨團今（27日）批，這為其窮兵黷武，逼迫台灣青年人走上戰場，敲起了警鐘；國民黨團書記長羅智強提醒賴清德，今日烏克蘭，明日台灣，現在烏克蘭面臨割地賠款，還入不了北約，賴清德看不到嗎？

鏡報 ・ 10 小時前
嗆爆國民黨！王義川霸氣喊「我是台灣國立委」　梁文傑回應曝光

嗆爆國民黨！王義川霸氣喊「我是台灣國立委」　梁文傑回應曝光

即時中心／黃于庭、謝宛錚報導日本首相高市早苗提出「台灣有事、日本有事」一說，讓中國氣得直跳腳，祭出多項制裁措施；民進黨政治人物則以支持日本觀光、大啖海產等行動力挺。綠委王義川先前赴日旅遊，在神社繪馬上寫下「來自台灣國桃園市」，卻遭國民黨立委王鴻薇、牛煦庭批評「台灣少1位國會議員」。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（26）日強調，這是委員個人發言風格，他們沒有意見。梁文傑表示「這是委員個人講話風格」，有人喜歡有人不喜歡，沒有什麼意見。至於此說法是否合乎《憲法》，他則回應，中華民國就是在台灣，中華民國現在的領土也只有台灣，世界上很多國家都認為，台灣是個主權獨立國家。媒體提問，是否喜歡王義川的說法？梁文傑說道，這跟他喜不喜歡沒關係，畢竟他是政府官員，尊重立委講的話；那會不會提出兩岸人民關係條例？梁文傑再次強調「中華民國在台灣，台灣的國名就叫做中華民國」。接著，有媒體追問「他（王義川）現在是哪國立法委員？」，梁文傑表態「根據《憲法》，他是中華民國立法委員沒有錯」；不過他要說是台灣國，那是個人語言的風格，我們沒有意見。原文出處：快新聞／嗆爆國民黨！王義川霸氣喊「我是台灣國立委」　梁文傑回應曝光 更多民視新聞報導日女星狂讚高市「很厲害」　小粉紅炸鍋：瘋了吧？藍白合等於重返執政？陳揮文批2黨：1個沒出息、1個沒誠信台灣隊出發日本踢館！世界盃資格賽首戰28日登場「12人名單下一場還能改」

民視影音 ・ 1 天前
藍委批賴增加國防預算 媒體人質疑：難道要等死？

藍委批賴增加國防預算 媒體人質疑：難道要等死？

【論壇中心／綜合報導】總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示台灣明年將提升台灣國防預算到GDP 3.3%，並且目標在2030年前到5%，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，這不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。

民視 ・ 15 小時前
賴清德1.25兆國防預算　鄭麗文批玩火！黃國昌：強力把關

賴清德1.25兆國防預算　鄭麗文批玩火！黃國昌：強力把關

總統賴清德今（26日）宣布，面對中國威脅，預計未來8年內投入1兆2,500億元國防預算，對此，國民黨主席鄭麗文則喊「玩火」，批賴此舉讓台海變成火藥庫、台灣變成兵工廠；帶團到日本出訪的民眾黨主席黃國昌則表示，絕對支持合理增加國防預算，但民眾黨也會強力把關。

鏡新聞 ・ 1 天前
阿布達比「5警押走台灣人」！外交部出手了

阿布達比「5警押走台灣人」！外交部出手了

[NOWnews今日新聞]台灣一對來自雲林的陳姓夫妻原計畫飛往土耳其伊斯坦堡遊玩，23日自桃園機場搭乘阿堤哈航空（EtihadAirways，EY）出發，卻在阿布達比轉機時突生變故。陳男於登機閘口通往...

今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
賴投書美媒宣布「追加1.25兆國防預算」 藍委轟：有必要阿諛諂媚到如此？

賴投書美媒宣布「追加1.25兆國防預算」 藍委轟：有必要阿諛諂媚到如此？

[Newtalk新聞] 總統賴清德投書美國媒體《華盛頓郵報》，提及政府將提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項 400 億美元（約新台幣 1.25 兆）的追加國防預算，用於重大對美軍購、強化台灣不對稱作戰能力。對此，國民黨立委許宇甄今（26日）痛斥，如此巨額，足以重塑國家財政結構與戰略路線的重大決策，不在國內公開說明，卻繞過國會、台灣社會，以對外投書的方式優先讓美國知情。難道在賴清德心中，向美國交心比向台灣人民負責更重要？有必要阿諛諂媚到如此？ 賴清德的投書內容，闡述台灣面對區域安全變局的核心戰略四大重點方向，包含：深化印太友盟與全球夥伴合作、現代史上最大規模的軍事投資、擴大國內國防軍工產業基礎、穩健堅定於守護國家主權。就軍事投資，台灣國防預算已近年翻倍，明年將提升至 GDP 的 3.3%，2030 年前目標達 5%。 許宇甄質疑，這筆軍購特別預算勢必要透過舉債籌措，但賴政府至今拿不出任何具體需求項目，更沒有國防改革的整體藍圖。既無新戰略、無新兵力結構，也沒有新戰術與採購配套，卻端出一個如天文數字般的金額。這究竟是國防預算，還是對美「過境外交」的政治投名狀？賴清德是在向美國總統

新頭殼 ・ 1 天前
賴清德投書外媒全文曝光！強調實力帶來和平

賴清德投書外媒全文曝光！強調實力帶來和平

[NOWnews今日新聞]總統賴清德以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題的投書，昨（25）日刊登於《華盛頓郵報》，並宣布近期提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆元）特別預算案，以強調捍...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
賴清德推1.25兆國防預算　王世堅稱大方向正確：撥5百億幫國軍加薪

賴清德推1.25兆國防預算　王世堅稱大方向正確：撥5百億幫國軍加薪

總統賴清德今（26）日召開記者會，談到政府將提出一項400億美元（約台幣1.25兆）的追加國防預算，並推動兩項國安方案。對此，民進黨立委王世堅表示認同，大方向是正確的，不過他也呼籲，增加國防預算的同時也應該給予軍人加薪。

中天新聞網 ・ 1 天前