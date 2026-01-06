林佳龍午宴歐洲議會議員團 盼共同守護關鍵基礎設施

（中央社記者楊堯茹台北6日電）外交部長林佳龍在社群媒體表示，今天午宴歐洲議會議員訪團時，提到台灣在通訊、供應鏈安全上的努力，期盼與歐洲夥伴共同守護關鍵基礎設施，並強調台歐產業高度互補，深化合作可創造共同繁榮。

歐洲議會友台小組（European Taiwan Friendship Group）主席蓋勒（Michael Gahler，另譯：凱勒）率歐洲議會人民黨團（European People's Party）議員訪台，6日午間接受外交部長林佳龍設宴款待。

林佳龍今天在臉書發文表示，這已是蓋勒第5度訪台，這次率領7位歐洲議會議員同儕同行，且皆為首度訪台，期待親身感受台灣蓬勃的民主朝氣；而面對威權國家的挑戰，鞏固國家安全是民主夥伴的共同期盼。

林佳龍於午宴分享台灣的努力指出，在「通訊安全」方面，外交部2025年提出國際海底電纜風險管理倡議，將從風險減緩、資訊共享、系統性改革與知識建構4大面向著手，期待與歐洲夥伴共同守護這項攸關全球運作的關鍵基礎設施。

林佳龍接著說，「供應鏈安全」方面，歐洲正推動非紅供應鏈與再工業化，台歐產業具高度互補性。台灣在半導體、無人機等領域具備關鍵技術與製造能量，更是全球可信賴的夥伴；相信台歐持續深化合作，將為彼此創造更大的共同繁榮。

林佳龍也於貼文轉述，蓋勒在午宴提到，每次來台訪問都像回到「熟悉又親近的地方」，在全球不安全感升高的時刻，民主夥伴更需要團結合作。台灣與歐洲共享普世價值，俄羅斯入侵烏克蘭，正如中國對台灣的威脅一樣，都攸關民主、開放社會與繁榮。

林佳龍提到，明天訪團將前往金門，並在馬山觀測站隔海眺望，親身體會「台灣站在民主最前線」的意涵。期盼訪團返回歐洲後，能把台灣的民主活力與堅韌精神分享給更多議會同儕與民眾，讓台歐友誼持續深化、更加堅實。（編輯：林家嫻）1150106