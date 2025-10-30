中央社

林佳龍午宴貝里斯2部長 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

外交部長林佳龍29日（左5）午宴貝里斯貝里斯憲政及宗教事務、原住民事務暨交通部長卓巴奈（Louis Zabaneh，右5）、公共事業、能源暨後勤部長柴巴特（Michel Chebat，另譯：薛霸，左4）、貝國駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan，右4），並與貴賓合影。（外交部提供）

中央社記者楊堯茹傳真 114年10月30日

林佳龍午宴貝里斯2部長 外交部長林佳龍29日（左5）午宴貝里斯貝里斯憲政 及宗教事務、原住民事務暨交通部長卓巴奈（Louis Zabaneh，右5）、公共事業、能源暨後勤部長柴巴特 （Michel Chebat，另譯：薛霸，左4）、貝國駐台大使 梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan，右4），並與貴賓 合影。 （外交部提供） 中央社記者楊堯茹傳真 114年10月30日
林佳龍午宴貝里斯2部長 外交部長林佳龍29日（左5）午宴貝里斯貝里斯憲政 及宗教事務、原住民事務暨交通部長卓巴奈（Louis Zabaneh，右5）、公共事業、能源暨後勤部長柴巴特 （Michel Chebat，另譯：薛霸，左4）、貝國駐台大使 梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan，右4），並與貴賓 合影。 （外交部提供） 中央社記者楊堯茹傳真 114年10月30日

其他人也在看

鄭麗文曾喊「我是中國人」　蔡正元：若不改2026多人落選

鄭麗文曾喊「我是中國人」　蔡正元：若不改2026多人落選

國民黨主席朱立倫卸任前，最後一次中常會上，特別提到，率領200多名黨工總辭，是為保留最大人事空間給新任主席，不過外界質疑，這狀況史無前例，是有意讓鄭麗文陷入無人可用窘境。

三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
謝龍介連劉世芳都認錯　醫直言：2026贏不了

謝龍介連劉世芳都認錯　醫直言：2026贏不了

[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會29日邀請內政部、海委會等部會針對非洲豬瘟防疫進行專題報告，國民黨立委謝龍介質詢時，卻分不清楚海委會主委管碧玲與內政部長劉世芳，場面超尷尬。不過綠營則猛批謝龍...

今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
被周玉蔻酸「髒又醜」王世堅皺眉回這句

被周玉蔻酸「髒又醜」王世堅皺眉回這句

[NOWnews今日新聞]民進黨積極布局2026地方選戰，在台北市長人選上，名嘴周玉蔻今（29）日表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！」更大酸綠委王世堅「醜又髒」。對此，王世堅受訪時回...

今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
民眾黨曝首波議員提名名單　黃國昌這樣期許

民眾黨曝首波議員提名名單　黃國昌這樣期許

[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨今(29)日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
該講「台灣」還是「中華民國」？游盈隆拿關稅談判舉例：連美國也在打壓中華民國

該講「台灣」還是「中華民國」？游盈隆拿關稅談判舉例：連美國也在打壓中華民國

國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日正式就任，新北市議會民進黨團昨（28）日質詢市長侯友宜，詢問他是否認同鄭麗文自稱「是中國人」的說法，侯友宜回應，「台灣的主流民意就是按照民主憲法，所以我是堂堂正正的中華民國人。」對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在《風傳媒》節目《下班瀚你聊》表示，中華民國之所以難以走入國際社會，是因為受到中華人民共和國的全面限制，他直言，「......

風傳媒 ・ 19 小時前
支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」　陳其邁發聲了

支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」　陳其邁發聲了

即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29）日震撼表態，力挺同派系林岱樺，並為其宣傳造勢晚會，引發討論。對此，高雄市長陳其邁今（30）日回應，尊重初選機制，也尊重選對會布局與協調。林佳龍昨晚突然於臉書發文，表態支持林岱樺，並誇讚其「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。因此，他邀請市民站出來為高雄加油，更幫忙宣傳林岱樺將於岡山舉行的造勢晚會。對此，陳其邁表示，尊重黨內民主制度，且幾位候選人表現很有風度，最近都提出非常好的政策。他也強調，幾位立委過去在立法院是好同事，皆認真爭取並支持高雄預算。陳其邁認為，初選過程當中，隨著選舉節奏難免有快、有慢，也有不同布局，中央選對會則會負責協調相關事項。因此他尊重初選機制，也尊重選對會的布局跟協調。原文出處：快新聞／支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」　陳其邁發聲了 更多民視新聞報導挺林岱樺參選高市長惹議　林佳龍：盼給她空間好好向支持者說明中國、北韓慘了？川普批准南韓造核動力潛艇　總統李在明談判成功行政院出手修法！故意殺人、兒虐致死判處無期或逾10年　不得假釋

民視影音 ・ 3 小時前
鄭麗文中共附體　國民黨執政迷瘴

鄭麗文中共附體　國民黨執政迷瘴

顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書

鏡報 ・ 11 小時前
「川習會」誰在場？美中高層名單曝光　為何選在機場會談原因揭曉

「川習會」誰在場？美中高層名單曝光　為何選在機場會談原因揭曉

美國總統川普與中國國家主席習近平今天（10/30）上午在南韓釜山展開會談，雙方各有六名官員陪同參與。

太報 ・ 6 小時前
國民黨進入雙核心女力時代嗎？

國民黨進入雙核心女力時代嗎？

鄭麗文當選國民黨主席後，黨內政治發展，進入「雙女力時代」或雙核心時代嗎？這個問題頗為尖銳及敏感，然這涉及國民黨是否能在2026年持續贏得地方選舉及2028年攻克中央執政權。鄭麗文脫穎而出，戰勝國民黨前副主席、前臺北市長郝龍斌及立委羅智強等五位男性候選人；並成為首位由民進黨轉入國民黨後，再登上黨魁的女性政治人物。鄭能否像民進黨的前總統蔡英文，也是民進黨前主席一樣由藍轉綠後，帶領民進黨贏下三屆總統大選？已引起許多政治觀察家廣泛型討論。

奔騰思潮 ・ 1 天前
中國立案調查沈伯洋　民進黨怒斥「紅色恐怖」：威嚇台灣、危害區域和平

中國立案調查沈伯洋　民進黨怒斥「紅色恐怖」：威嚇台灣、危害區域和平

中共國台辦去年10月將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；本月28日，中共紅色恐怖再度出手，透過重慶公安局援引《中華人民共和國刑法》及「懲獨22條」以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，隨後國台辦還聲稱這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。對此，民進黨中國部今（30）日表示，這真是荒謬至極、非常可惡的行動。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
駁陸「和平統一更好」 賴總統首度回應「反對推進統一」

駁陸「和平統一更好」 賴總統首度回應「反對推進統一」

中共中央政治局常委王滬寧日前表示，大陸將堅持「和平統一」，並明確列舉「和平統一」的七個「更好」。賴清德總統昨主持將官晉任...

聯合新聞網 ・ 11 小時前
地方提案「普發」加碼　北市：沒條件　侯：賣大樓換現金？

地方提案「普發」加碼　北市：沒條件　侯：賣大樓換現金？

台北市 / 綜合報導 中央普發現金1萬元即將上路，有不少縣市議員提案地方再加碼！包含新北市議會民進黨團呼籲市府加碼普發每人4萬6千元，另外台北市，藍綠議員都認為應該普發現金，但是台北市政府表示現階段沒有這個條件，而在議會質詢時，還因為「普發現金」行銷不夠積極，遭到國民黨議員秦慧珠怒撕報告。台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「我覺得我非常不滿意你們這張。」國民黨議員秦慧珠當場怒撕報告，質疑北市府普發現金行銷術，根本沒有積極配套。北市府商業處長高振源VS.台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「在我們回應的資料裡面第二段是有寫到說，我們會要藉由普發現金的政策引導民眾下去消費，那商業處已經著手在研訂相關的消費抽獎活動，報告個什麼鬼，我很想講髒話，你剛剛說11月中旬才公布這個方案，中央說最快11月5日就可以入帳了。」要北市府官員「行銷」快馬加鞭，中央普發現金最快11月入袋，而現在地方也研擬要加碼，尤其北市藍綠議員都有共識，結果北市財政局卻說，現在台北市沒有條件普發現金，台北市議員(民)洪健益說：「要跟中央要發放1萬塊普發現金的時候，是一個態度，那現在要求，台北市政府共享經濟，普發現金的部分，又是一個態度。」台北市議員(國)曾獻瑩說：「如果台北市的財務空間很大，那當然超收的部分，進行普發現金，議員們應該也都會支持，但蔣萬安要做的第一件事，是先向中央確定，到底哪一些台北市的補助款，會被中央刪除。」新北市議會民進黨團(10.28)說：「普發現金，普發現金，新北加碼，新北加碼。」民進黨新北市議員，拿著手板站在侯市長身邊，喊話市府加碼普發4萬6千元，新北市長侯友宜大嘆，難道要賣大樓賣公園換現金嗎。盤點各地普發狀況除了雙北，基隆市綠營也提案普發2萬元，桃園市綠營提案普發1.5萬元，藍營則附帶3決議更喊話中央全額補助，台中市綠營提案普發5萬元，台南市藍綠則提案普發1千元，新竹市則已經確定加碼5千元，地方加碼多數在研議當中，在中央普發一萬之外，是否還有縣市政府加碼小確幸，也成各地議會攻防議題。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前

外交部組團赴瓜地馬拉貝里斯考察　擬推旅展方案

（中央社記者楊堯茹台北30日電）外交部邀集12家旅遊業者組觀光踩線團，赴瓜地馬拉、貝里斯考察，與當地旅遊業者互動交流，拓展海外合作商機，外交部規劃在11月舉行的台北國際旅展與旅行業者合作推出邦交國旅遊及促銷方案。

中央社 ・ 4 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」　陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台

Lulu突喊「我懷孕了」　陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台

台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」

鏡報 ・ 2 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管

豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...

匯流新聞網 ・ 6 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手　全因粿粿私下求情「別讓王子難看」

差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手　全因粿粿私下求情「別讓王子難看」

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...

FTNN新聞網 ・ 4 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡

王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡

王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口

王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口

范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏　律師猜原因：太多人知道

粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏　律師猜原因：太多人知道

范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險

坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險

歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前