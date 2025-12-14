林佳龍又發聲挺林岱樺：不該未審先判「依法有參選權」

有意爭取民進黨高雄市長初選提名的立委林岱樺，涉助理費案遭檢方起訴，曾公開力挺她的正國會掌門人、外交部長林佳龍今日受訪時表示，他認為不應該在未經審判之前就對林岱樺進行定罪，根據法律，林岱樺依然具備參選資格，應該讓她在初選中有公平的機會。

外交部長林佳龍。（圖/資料照）

林佳龍今（14）日接受前總統陳水扁的專訪，強調林岱樺因涉助理費案遭檢方起訴，但依法依規仍具備參選資格，法律不外乎情理。同時，林佳龍也提到兩人的友情，指出他和林岱樺在立院認識，有一定的交情。且在2009年都是民進黨提名的縣市長候選人，但當年因為台中、高雄縣市合併被沒收參選。

林岱樺涉助理費案遭檢方起訴。（圖/資料照）

林佳龍強調，民主制度應該依規則運作，不能因為個人因素而影響法律的公正性。他強調，林岱樺作為七屆立委，應受到法律的保護，並呼籲民進黨應該在此時給予支持與鼓勵。

在討論助理費的問題時，林佳龍指出，這是國會議員的合法預算，應根據事實來看待，而不是僅依據指控或起訴來做出判斷。他認為雖然助理費有爭論，姑且不論制度有無合理，也要先去看她有無貪污。他也強調社會對於未經審判的案件應持有同理心，不該僅因遭檢舉或起訴，就在社會輿論中被先行定罪。並重視法治精神，讓林岱樺能夠在黨內初選中參與，遵循民主程序。

