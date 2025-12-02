林佳龍受訪稱中日緊張恐持續一年 中國外交部反嗆：台灣沒有外交部長

國際中心／綜合報導

台灣外交部長林佳龍日前接受美媒訪問時表示，中日爭端可能會持續一年之久，並稱台灣可用柔性方式來挺日本。中國外交部發言人在2日記者會上被問及此事時反嗆：「台灣是中國的一部分，沒有什麼『外交部長』。」並照慣例戰狼般警告：「任何外部勢力膽敢介入台海事務，我們必將迎頭痛擊。」

根據中國外交部2日例行記者會逐字稿，有外媒記者提問「台灣外交部長林佳龍先前受訪稱中日爭端可能會持續一年之久。

中國外交部發言人林劍嗆台灣沒有外交部長。翻攝畫面

林劍嗆：台灣沒有外交部長

中國外交部發言人林劍劈頭就嗆：「台灣是中國的一部分，沒有什麼『外交部長』。」林劍還稱，當前中日關係面臨的局面，是日本首相高市早苗「錯誤涉台言論」引起，「日方應恪守對華的政治承諾，收回錯誤言論，以實際行動反思糾錯。」

林劍繼續警告，「任何外部勢力膽敢介入台海事務，我們必將迎頭痛擊。民進黨當局包藏禍心，令人不齒，妄圖倚外謀獨註定死路一條。」

然而目前日本政府未有計畫收回先前言論，高市早苗先前在國會黨魁辯論時也再度說明，她當時的發言是「誠實言論」。

林佳龍近日接受美媒訪問時表示，台人可「柔性方式」日本。（圖／三立話時代人物）

林佳龍鼓勵台人赴日旅遊、柔性支持日本

林佳龍近日接受美媒訪問時表示，在這場中日對撞中，台灣反倒相對低調。總統賴清德呼籲北京「展現負責任大國的態度」，暗批中方的報復性反應不利局勢降溫。

林佳龍在專訪中透露，他鼓勵台灣民眾持續赴日旅遊、支持日本商品，與中國掀起的退訂潮形成強烈對比。他說，台灣以「柔性方式」表達支持，同時也在「協助情勢降溫」。

