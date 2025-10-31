林佳龍可公開挺林岱樺？民進黨：公職不受拘束 政務官不宜

林佳龍可公開挺林岱樺？民進黨：公職不受拘束。曾薏蘋攝

正國會派系領頭林佳龍及部分民代發文力挺同派系立委林岱樺參選高雄市長，傳出民進黨發言人卓冠廷出現在林的造勢海報上，驚動民進黨祕書長徐國勇，下令黨職人員不得涉入初選，卓因此當天不會上台。民進黨發言人戴瑋姍今（31）日表示，公職不受拘束，政務官不宜，黨職是選務人員應保持中立。

不過，據了解，林佳龍發臉書挺林岱樺，當天並沒有要去現場，也無上台，林岱樺的海報確實也沒有出現林佳龍，所以林根本沒有「告誡」一事。

據了解，正國會民代力挺林岱樺，在黨內並無爭議，主要是卓冠廷具有黨發言人身分，因此徐國勇當下看到卓冠廷的名字在林岱樺海報上，於是提醒卓，不要上台；意思是，在後台、台下都無妨，只要不上台即可。

至於林佳龍，因為不是黨公職，屬於政務官。

