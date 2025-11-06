林佳龍合體李洋召開雙部長會議！攜手推動「運動外交」成選手最強後盾
外交部長林佳龍與運動部長李洋昨天（5日）召開雙部長會議，討論加強推動與邦交國運動交流、強化國際重要運動賽事協作機制，以及協力推動運動平權等。林佳龍在會中表示，他相信2部會能組成「運動外交最佳協作聯隊」，以團隊精神共同為台灣運動外交打拚。
外交部昨晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍與運動部長李洋昨在外交部召開雙部長會議，這是兩部會首次舉行部長層級會議；無任所大使劉柏君、外交部政務次長吳志中及運動部政務次長鄭世忠也出席。
林佳龍在會中表示，外交與運動同樣能夠團結台灣人、鼓舞民心，期盼兩部會一起推動運動外交，展現台灣精神與運動家精神，讓世界看見台灣，也讓世界更美好。台灣的運動和外交在國際舞台上都可能面對打壓，但始終努力爭取平等參與，為台灣開拓更寬廣的國際空間。
外交部指出，這次雙部長會議中，林佳龍和李洋針對多項具體合作計畫進行討論，包括兩部會協力推動「太平洋三友邦運動人才培育計畫」，內容涵蓋「派遣教練協訓」、「移地訓練」等；並就台灣代表隊參加2026年名古屋亞運與2028年洛杉磯夏季奧運等國際重要運動賽事，先期討論兩部會如何提早展開及加強協作，成為台灣運動選手最堅強的後盾，同時藉國際賽事的機會向世界行銷台灣。
此外，2部會也將加強協力推動運動平權，如組團參加2026年7月9日至11日在英國伯明罕舉辦的「國際女性與運動小組」（IWG）全球高峰會並發表專題等，展現台灣在促進性別平權和運動發展的努力與貢獻。
林佳龍強調，「部部都是外交部」，近年Team Taiwan在國際運動賽事屢傳捷報，振奮人心。而當台灣代表隊遠赴海外征戰，外交部及駐外館處總是扮演選手最堅強的後盾，讓選手全心投入比賽。相信2部會能組成「運動外交最佳協作聯隊（Team of Teams）」，以團隊精神共同為台灣的運動外交打拚。
中國明年辦APEC喊遵守「一中原則」才能出席 林佳龍：違反當時書面承諾
愛沙尼亞設駐處因名稱問題卡關 外交部揭與波羅的海三國「交往策略」
川習會落幕未觸及「台灣議題」 林佳龍：美方一致立場延續對台穩定支持
