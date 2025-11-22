林佳龍合體龔明鑫開雙部長會議 攜手打造「經濟日不落帝國」
外交部長林佳龍與經濟部長龔明鑫昨（21日）共同舉行雙部長會議。林佳龍在會中強調，兩部將攜手合作推動經濟外交，期盼採「以大帶小」、「公私協力」、「軟硬（體）兼施」、「內外循環」模式，透過高科技供應鏈強化全球布局、設立海外科技產業園區及建置海外單一服務窗口等方式，協助台灣產業「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，共同實踐總統賴清德「經濟日不落國」的政策願景。
林佳龍表示，為因應當前全球政經局勢變動，並實現賴總統「經濟日不落國」的政策願景，外交部積極推動「榮邦計畫」及8大旗艦項目，其中「半導體供應鏈韌性」、「智慧園區海外示範計畫」及「新能源與碳權合作」相關計畫，都是外交部與經濟部合力推動的重點目標。
林佳龍強調，相關旗艦計畫不僅具外交戰略意義，能深化與夥伴國家的雙邊合作，也能提升台灣的國際形象，鞏固友好關係，實現雙贏共榮。未來為落實產業「立足臺灣、布局全球、行銷全世界」的總體戰略，外交部將與經濟部攜手，共同協助我國產業符合國際市場需求，站穩全球關鍵地位。
龔明鑫指出，推動科技產業全球布局及協助中小企業多元發展，是經濟部的重要施政方向。未來將與外交部密切協作，深化與友邦及理念相近國家的經貿交流，並針對「5大信賴產業」等涉及國防安全的關鍵項目，積極推動與國際夥伴共同開發及合作，以強化我國產業戰略能量，進一步開拓產業發展空間。
外交部與經濟部在會中表示，未來兩部將攜手合作，積極深化與邦交國及世界民主夥伴的經貿連結，並打造「非紅供應鏈」，與友好國家共創經濟繁榮。外交部與經濟部將持續整合政府資源與民間力量，未來兩部將共同推動工作重點，也將依循行政院「經濟外交工作小組」機制進行跨部會合作，推動台灣經濟外交新模式，共創數位、健康、綠色與韌性的全球產業鏈。
