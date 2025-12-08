林佳龍同框AIT處長谷立言 外生直呼學中文「連滾帶爬」不簡單
台灣美國事務委員會（TAC）於台北賓館舉辦年度「花園酒會」，外交部長林佳龍親自接待首次以AIT處長身分出席的谷立言，以及多位AIT新任官員與華語學校師生。林佳龍感謝美方長期支持台灣，並表示將以總統賴清德「價值外交」為基礎，推動「總合外交」，深化與友邦合作、共享民主自由，活動氣氛溫馨，學生分享學中文趣事，東西方樂器交織的表演增添節慶氛圍，也象徵台美長久友誼持續深化。
在金黃色燈海裝飾下，台北賓館前天晚上迎來台灣美國事務委員會年度「花園酒會」。外交部長林佳龍親自接待首次以美國在台協會（AIT）處長身份參加的谷立言（Raymond Greene），以及AIT新任官員與華語學校新任校長高大海（Michael Graham）及師生。大家齊聚一堂，在耶誕節前夕的溫馨氣氛中共同為台美友誼舉杯慶賀。
林佳龍特別感謝AIT長期支持台灣，並表示外交部將以總統賴清德的「價值外交」為基礎，持續推動「總合外交」，透過榮邦計畫深化與友邦合作、與理念相近國家共享民主自由，並強化台美在科技與供應鏈的互信伙伴關係。
谷立言致詞時幽默回顧華語學校70年歷史，從最初設於台中，到遷至陽明山，再到如今內湖校址，笑稱「越搬越靠近AIT」。他表示，華語學校除了讓美國外交官打下紮實中文基礎，也成為台美夥伴關係的重要基石。
活動中兩位學生代表分享在台學中文的經驗，用「從從容容、游刃有餘，到匆匆忙忙、連滾帶爬」形容學前的美好想像與現實的轉折，逗得現場賓客開懷大笑。
林佳龍也感謝台美會用心安排，並欣見前總統府秘書長李大維、WTO副常任代表林良蓉、無任所大使劉柏君等貴賓出席共襄盛舉。在東西方樂器交織的音樂演出中，與會賓客度過一個充滿節慶氣息、難忘的夜晚，也象徵台美情誼持續深化，未來將繼續攜手前行。
