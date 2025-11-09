記者李鴻典／台北報導

副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，陪同出訪的外交部長林佳龍今（9）天一早在社群平台發文提到，能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀。他透露，當蕭副總統站上歐洲議會的講台上，很多人都哭了。

林佳龍吐心聲：當蕭美琴副總統站上歐洲議會的講台上，很多人都哭了。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

台歐共創歷史新頁！蕭副總統受邀親赴歐洲議會發表IPAC演說。林佳龍說，很榮幸陪同蕭美琴副總統出訪歐洲，蕭副總統此行是在賴清德總統指派下，應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉辦的年會，並發表演說。我們稍早已順利完成任務、返抵國門並召開記者會，向國人報告此趟訪問成果。

廣告 廣告

蕭美琴副總統在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

​林佳龍表示，此行象徵台灣外交邁出歷史性的一步，我國副元首首度訪問非邦交國並進入歐洲議會發表演說，也顯示台灣與歐洲夥伴關係正邁入全新階段。

​林佳龍說明，蕭副總統應IPAC歐洲議會共同主席Miriam Lexmann及Bernard Guetta之邀，以「台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演說，強調台灣身處民主前線，是全球先進科技製造與民主供應鏈的關鍵角色，也是負責任的國際夥伴。副總統特別感謝IPAC及各國議員長期堅定支持台灣，並期盼未來能在貿易、科技及全社會韌性等領域持續深化與IPAC夥伴的交流合作，共同為一個更加民主、和平、穩定且安全的世界努力。

​林佳龍提到，自上任外長以來，他已四度訪問歐洲，今年9月更於短時間內折返的方式兩度率團訪歐。相信這些密集互動不僅強化雙邊信任，也為此次副總統訪歐奠定良好基礎。

​林佳龍進一步表示，近年來，台歐在半導體、晶片設計、人工智慧、人才培育與文化交流等面向合作成果豐碩。在賴總統提出的「價值外交」願景下，外交部積極推動「總合外交」與「三鏈戰略」，透過榮邦計劃，讓台歐關係在共同價值基礎上不斷深化合作，成為互相增強的「加值外交」。

擔任IPAC比利時共同主席的比利時眾議院外交委員會主席Els Van Hoof接機歡迎蕭美琴副總統及外交部訪團一行。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

​由於這次出訪任務高度機敏，為避免中國掌握情資或施壓干擾，全程在高度保密下籌辦。林佳龍說，要特別感謝賴總統全力支持和充分授權，在籌備期間多次指示任務方向並親自主持行前會議；也要感謝歐洲友好議員們的善意，以及外交部吳志中次長、歐洲司與駐歐盟兼駐比利時代表處團隊以及駐英國和駐德國代表處的通力合作，正因大家同心協力、將士用命、全力以赴，才讓這次任務圓滿成功。

​能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀。當蕭副總統站上歐洲議會的講台上，很多人都哭了。林佳龍說，他相信，在這段時間的努力與突破所建立的新模式之上，台灣與歐洲將持續拓展更多合作與交流的可能性，讓民主夥伴關係更穩固、讓台灣在國際舞台上更自信前行。

蕭美琴副總統於演講後，在林佳龍和我國駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉大使陪同下與現場議員互動。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

更多三立新聞網報導

陪同蕭美琴訪歐！林佳龍致謝賴總統、外交團隊：任務順利完成

蕭美琴歐洲議會演說！王定宇讚外交突破 嗆國民黨附和中共轟內賊

蕭美琴赴歐演說、鄭麗文卻悼念共諜吳石！吳思瑤直呼：一個台灣兩個世界

蕭美琴歐洲議會演說！林楚茵讚突破中國封鎖：證明歐洲重視肯定台灣

