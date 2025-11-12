林佳龍吳釗燮被揭惡鬥內幕！民進黨團這樣說
[NOWnews今日新聞] 國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍屢傳不合，媒體報導，早從去年520新團隊上任後，兩人就因外交人事埋下嫌隙，後來甚至傳出吳釗燮屢繞過林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選等。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（12）日強調，這樣的揣測，應該是見不得台灣好的人提出，希望國人有所智慧分辨。
民進黨團上午舉行記者會，並接受媒體訪問，媒體詢問，吳釗燮、林佳龍被傳不合，其政府外交政策是否會成雙頭馬車，甚至影響未來外交？
對此，鍾佳濱表示，台灣最近在外交上頗有斬獲，應該被解讀，外交部門不分彼此的合作，而不是競爭，唯有合作，才能促成台灣在國際舞台上發光發熱。
鍾佳濱說，任何內部競爭，甚至是鬥爭的傳聞都是基於揣測，甚至是見不得台灣在外交處境上能夠得到注目，對於內部不合的傳聞，可想而知應該是見不得台灣好的人提出，希望國人有智慧，「一個國家，一個家庭，家和萬事興」。
鍾佳濱強調，台灣在外交上有這樣的表現，基於分工合作，而不是彼此的競爭跟鬥爭。
外交龍燮鬥2／龍燮角力火花四溢 友盟尷尬問：誰說了算
國民黨立院團上週透過「既生龍，何生燮」記者會，將國安會祕書長吳釗燮與外交部長林佳龍不合傳聞正式拿上檯面。執政團隊極力洗清，林佳龍稱「我們的合作相當密切」，總統府也出聲指「政府團隊都朝同樣的目標相互協力」，隨後，賴政府就接連繳出蕭美琴在歐洲議會演說、蔡英文訪問德國的佳績。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
外交龍燮鬥1／一份名單生嫌隙 揭國安外交部過招三部曲
回顧龍燮首度過招，是在賴政府上任之初。本刊掌握，當時由外交部長轉任國安會祕書長的吳釗燮，曾交接一份人事名單，從次長到駐外大使等職位，都有推薦人選，不過，林佳龍決定接外長後，就積極拜會國內的外交圈前輩，包括卸下公職身分的前國安會祕書長李大維，李也不吝與林佳龍分享各種用人經驗，最後外交部新的人事任用與吳的推薦多有出入，讓吳大為不滿，龍燮因此種下嫌隙。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
前後外長內鬥是錯誤訊息？傳賴清德要出手調停了
今年9月國安會高層人事改組，其中原副秘書長徐斯儉一度傳出將接任駐美代表，不過最終破局，徐斯儉轉任國安會諮委。據媒體報導，賴政府國安決策體系出現角力，國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍自去年520新團隊上任後，因外交人事埋下嫌隙，兩人權限角力日益檯面化，也成為推動外交工作的變數。中天新聞網 ・ 1 天前
共諜案要立委去問當事人？外交圈驚傳吳釗燮林佳龍惡鬥內幕
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導《鏡周刊》今(11/12)報導，外交部長林佳龍跟前外交部長、現國安會秘書長吳釗燮兩人因外交人事埋下嫌隙，不合互鬥，在我國對...FTNN新聞網 ・ 1 天前
外交龍燮鬥3／JW大戰GD 越權指揮與高調邀功成恐怖平衡
賴政府國安團隊內部的JW（Joseph Wu，吳釗燮）大戰GD（Good Dragon，林佳龍）已是政治圈內公開秘密。府院高層透露，賴清德當初找上沒有外交背景的林佳龍出任外交部長，不僅輿論訝異，連正國會系統也多數持反對意見，最後是由賴親自說服林才拍板這項人事。一名熟悉外交事務的黨政人士說，外交圈一向封閉，賴找林掌外交，是希望能在過去英時代外，建立自己「能掌控」的外交人才，這應該也是賴賦予林的任務。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
人事名單生嫌隙？林佳龍、吳釗燮傳惡鬥 外交部發聲駁斥
外交部長林佳龍跟國安會秘書長吳釗燮屢傳不合，週刊報導，去年520新團隊上任後，兩人就因為外交人事埋下嫌隙，後來甚至傳出，吳釗燮多次繞過林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選。外交部發聲回應，澄清是台視新聞網 ・ 1 天前
