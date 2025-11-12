林佳龍吳釗燮被揭惡鬥內幕！民進黨團這樣說

▲鍾佳濱強調，台灣在外交上有這樣的表現，基於分工合作，而不是彼此的競爭跟鬥爭。（圖／民進黨團臉書）

[NOWnews今日新聞] 國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍屢傳不合，媒體報導，早從去年520新團隊上任後，兩人就因外交人事埋下嫌隙，後來甚至傳出吳釗燮屢繞過林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選等。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（12）日強調，這樣的揣測，應該是見不得台灣好的人提出，希望國人有所智慧分辨。

民進黨團上午舉行記者會，並接受媒體訪問，媒體詢問，吳釗燮、林佳龍被傳不合，其政府外交政策是否會成雙頭馬車，甚至影響未來外交？

對此，鍾佳濱表示，台灣最近在外交上頗有斬獲，應該被解讀，外交部門不分彼此的合作，而不是競爭，唯有合作，才能促成台灣在國際舞台上發光發熱。

鍾佳濱說，任何內部競爭，甚至是鬥爭的傳聞都是基於揣測，甚至是見不得台灣在外交處境上能夠得到注目，對於內部不合的傳聞，可想而知應該是見不得台灣好的人提出，希望國人有智慧，「一個國家，一個家庭，家和萬事興」。

鍾佳濱強調，台灣在外交上有這樣的表現，基於分工合作，而不是彼此的競爭跟鬥爭。

