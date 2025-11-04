林佳龍和吳釗燮「有心結」？總統府：錯誤訊息脫離事實

外交部長林佳龍日前因力挺有意參選高雄市長的立委林岱樺，而引發外界熱議，國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥4日指出，林佳龍介入民進黨黨內初選，國安會秘書長吳釗燮則派副秘書長趙怡翔繞過體制喬事情，外交部和國安會各自為政、互扯後腿，擴大台灣風險。對此，總統府回應，相關指控多半來自錯誤訊息、脫離事實。

林佳龍10月29日晚間分別在臉書和Threads發文力挺林岱樺，稱林岱樺擔任7屆立委，深耕基層、勤政愛民，有為有守、不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持，他更邀請高雄市民站出來參加1日晚間的造勢活動，一起為林岱樺、高雄，以及大家還相信的公義台灣加油。

廣告 廣告

根據《中央社》4日報導，總統府發言人郭雅慧表示，台灣對外政策目標很清楚，就是要和國際民主友盟共同維護國際局勢安全穩定與繁榮發展，政府團隊也都朝同樣目標相互協力。她指出，相關指控多半來自錯誤訊息、脫離事實，也對每一位在崗位上努力付出的團隊成員不公平。

另外，針對「與吳釗燮傳出心結」傳聞，林佳龍4日也表示，他們的合作都相當密切，自己也待過國安會，所以國安會的功能發揮對外交很重要，外交部在第一線，特別是駐外的館處，要能夠發揮總和外交，需要結合各部會的力量，而要讓台灣能走向世界，也需要彼此跨部會的合作。

【看原文連結】