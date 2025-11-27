林佳龍喊「日台理念相近」！國台辦竟稱背叛民族 外交部強烈回擊了

即時中心／潘柏廷報導

日本首相高市早苗的「台灣有事論」引起中國不滿，更陸續祭出旅遊禁令、暫時禁止水產品進口等措施；如今，中國官媒《央視》底下新媒體「玉淵譚天」稱，日本砸131億日元在台培養媚日人士，外交部長林佳龍則重申「日台理念相近」，國台辦昨（26）日竟稱有關言論再度暴露出賴清德當局為一黨私利，背叛民族、無原則無底線「媚日賣台」的醜陋嘴臉。對此，外交部今（27）日也反擊了！

外交部發言人蕭光偉今日表示，外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國從未統治台灣，雙方互不隸屬不僅是國際社會公認的客觀事實與現狀，也是台灣社會的堅定共識。



蕭光偉提到，台灣與日本共享自由、民主、人權與法治等普世價值，長期以來無論公、私部門或是兩國人民間皆互為緊密友好、理念相近的夥伴，雙方將持續在良好的基礎上深化各領域合作，推展台日全方位夥伴關係。



因此，蕭光偉指出，中國無權置喙、也無權干預民主國家間正常、健康的交流互動。中方動輒以粗暴言論恫嚇台灣，不僅凸顯其恣意妄為的霸權心態，也暴露其破壞區域和平穩定的本質，更坐實中國才是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者的事實。

最後，蕭光偉強調，近年來，中國在東海、南海及台海頻繁舉行大規模軍事活動，並對區域各方進行各種複合式威脅與灰色地帶行動，已嚴重破壞區域和平穩定，造成緊張情勢不斷升高。民主夥伴也已多次在國際場合表達對台海和平穩定的重視和支持，台灣作為國際社會負責任的一員，將持續密切關注中國的恫嚇言論與脫序行徑，並與美、日等友盟國家密切合作，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。

