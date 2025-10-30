林佳龍大逆風！挺被起訴的林岱樺選高雄 支持者群起砲轟：四個選一個最雷的
民進黨高雄市立委林岱樺因涉貪助理費、浮報加班費、虛報政治獻金等案，今年6月遭高雄地檢署起訴。然而這絲毫不影響她參選2026高雄市長的決心，本週六（11月1日）她將在高雄岡山舉辦造勢晚會，民進黨內「正國會」的成員昨（29日）晚間紛紛協助轉發宣傳，其中外交部長林佳龍更發文大讚林岱樺「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，邀大家站出來為林岱樺加油。只不過這一局就連民進黨的支持者都不下去，紛紛留言砲轟「不要瞎挺好嗎」，甚至還有人懷疑他被盜帳號了。
林岱樺劍指2026高雄市長，和綠營高雄市立委許智傑、邱議瑩、賴瑞隆等人共同角逐黨內提名。儘管她在地方有許多民眾支持，但過往的公開爭議也不少，例如曾公開反對同性婚姻、聲稱放生不是棄養而怒嗆林務局官員，任職通法寺要職向廠商索取不樂之捐、推動《宗教基本法》等。今年更被爆出涉嫌貪污助理費、浮報加班費，以及虛報政治獻金等案，但林岱樺則一概否認，反指爆料的人是刻意抹黑要干預黨內初選。
林岱樺近日公開競選活動資訊，主題定為「大改革！護國市長」，週六晚間將在岡山區筧橋路舉辦大岡山造勢晚會。
林佳龍力挺林岱樺 支持者轟投不下去
林岱樺在民進黨內屬於「正國會」，造勢活動資訊出來後，正國會的相關要角也紛紛轉發，其中目前最大咖的就屬外交部長林佳龍。林佳龍在社群發文表示：「佳龍想和大家分享我眼中的優質立委林岱樺，她擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。」邀請大家來幫林岱樺加油打氣。
只不過這個人選似乎就連民進黨支持者也不想挺，眾人湧入留言砲轟：「佳龍部長，大家昨天才在稱讚你而已，今天要罵你了，她已經被起訴了，那是有勘驗手機證據的，不要挺一個硬拗的貪污犯，壞了你的清譽，我們高雄人不要貪污犯當市長」「部長抱歉，你這局我挺不下去」「有賴瑞隆、邱議瑩、許智傑可以選，為什麼要選在起跑點就讓人質疑誠信的人？民進黨真的不要以為高雄很穩耶。」「正國會可以不要鬧了嗎？挺一個被起訴的人？ 」「不貪不取要確定欸阿龍」「完全不同意！不要瞎挺好嗎？」「（林岱樺）與師父的鹹濕對話，佳龍你怎麼看？」「四個選一個最雷的 你還真會選」「別鬧了，林岱樺出來的話我真的會投不下去」「這裡是有被盜帳號嗎？」甚至還有人拿同樣涉案遭起訴的民眾黨前主席柯文哲來相比：「你們每天在媒體批評柯文哲 然後跟林岱樺站一起 你們標準到底在哪」。
正國會支持林岱樺 遭轟別和藍白一樣沒是非
事實上不只林佳龍，正國會的新北市議員卓冠廷、立委王義川同樣也在社群分享支持林岱樺，同樣也被支持者留言灌爆：「林岱樺爭議這麽多正國會還硬要挺是吧 要確欸」「拜託，千萬別像藍白一樣沒有是非」「真的太難看 罵柯文哲罵那麼兇 結果現在挺她 以為在幫柯志恩拉票」「如果你們真的挺她，真的不會再支持你們了」「陳其邁做了什麼需要她改革的？他又有什麼能力改革什麼，笑死」。
