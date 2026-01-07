林佳龍宴請歐洲議會10人訪團 盼強化印太與歐洲連結

歐洲議會議員團訪問台灣，與外交部長林佳龍談經貿、印太、假訊息。（外交部提供）

台歐關係持續加深互動，外交部長林佳龍也於昨日午宴款待「歐洲議會議員團」一行10人，代表我國政府誠摯歡迎訪團到訪；外交部表示，雙方曾就台歐盟經貿合作、兩岸及印太地區情勢、假訊息與網路攻擊防制等議題，進行意見交換。

林佳龍於致詞中表示，台歐共享民主、自由與人權等普世價值，去年陪同蕭美琴副總統應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並在歐洲議會發表演說，充分展現雙邊關係蓬勃發展及雙方互信日益提升。

林佳龍感謝訪團成員以具體行動持續支持並深化台歐關係，期待未來台歐在打造海底電纜安全韌性、建構民主價值供應鏈及對抗威權擴張與複合式安全威脅等領域，進一步深化交流與合作。

外交部說明，訪問團團長、歐洲議會議員凱勒（Michael Gahler）亦為友台小組主席，他代表全體團員致詞表示，當今全球局勢不確定性逐漸增加，台灣與歐洲國家面臨諸多共同挑戰，期待透過此次訪台增進訪團成員對台灣及印太情勢的瞭解，並深入探索台灣與歐洲在經濟、安全、科技等領域合作的可能性。

外交部強調，感謝歐洲議會長期以具體作為展現對台灣的堅定支持，未來我國將持續推動雙邊對話與交流，並攜手鞏固以民主、自由與法治為基礎的互惠夥伴關係。

