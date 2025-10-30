林佳龍帶頭挺林岱樺 林右昌低調未表態

▲民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取。（圖／外交部提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，臉書遭灌爆，民進黨其他正國會成員也一一發文力挺，但同樣都挨轟，綠營網路意見領袖都不支持，痛批民進黨嫌票太多，綠營內部風暴正悄悄醞釀。《NOWNEWS》整理正國會相關人員說法。

正國會全名是正常國家促進會，由立法院前院長游錫堃創辦，現任掌門人是林佳龍，其他要角還有民進黨前秘書長林右昌、綠委王義川，林佳龍子弟兵、新北市議員卓冠廷等人。林佳龍、王義川、卓冠廷，還有游錫堃子弟兵、新北市議員山田摩衣。另外，根據林岱樺分享的資訊，11月1日的造勢大會，還有綠委陳秀寳、黃秀芳，也都會現身。

廣告 廣告

但除上述這些人外，游錫堃與林右昌都未表態，李坤城、陳俊宇、陳瑩等其他正國會立委，也沒有跟進。

林佳龍：想和大家分享我眼中的優質立委林岱樺，她擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。

卓冠廷：過去幾年，林岱樺的身上有許多爭議，我不會故意裝作沒看見。她的立場、表態、價值，常與我不同，但我有深刻的觀察，遇到批評時，她不會氣憤地指責別人不理解她，反而，她會希望理解別人的想法。尤其，是當本土的支持者也對她產生質疑時。

山田摩衣：現在是高雄的關鍵時刻，也是台灣的關鍵時刻，我們需要能堅守台灣立場、勇敢捍衛台灣人民，而且心繫地方、永遠站在第一線的民意代表。就像在深夜時看到亮著燈的7-11，總能讓人感到安心一樣，那就是林岱樺。

王義川：高雄朋友我們岡山見！

更多 NOWnews 今日新聞 報導

正國會全挺林岱樺遭罵翻！媒體人也轟：真的提名她 黨主席要下台

正國會表態力挺林岱樺！四叉貓喊：不要含淚投票 大不了不去投票

林佳龍挺林岱樺「不貪不取」 台派律師轟：嫌陳其邁陰德值太多？