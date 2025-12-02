林佳龍彭博專訪：估日中緊張恐持續一年 升高衝突無益中國

外交部長林佳龍2日接受《彭博新聞》專訪時表示，日本首相高市早苗相關發言所引發(與中國)緊張局勢，恐需要「大約一年才能穩定下來」，他還補充表示，無論是加劇雙邊摩擦，或是升高與台灣相關議題，對任何一方都沒有太大好處，「對北京而言，升級衝突也並不符合它的利益。」同時強調台灣政府希望雙方能找到緩和緊張方法。

外交部長林佳龍上任以來，首次接受外媒電視專訪，在《彭博新聞》的訪問中，被問及台灣正位於中日爭議的核心，林佳龍認為，高市早苗言論所引發的緊張情勢，恐怕得花上「大約一年」才能降溫。他指出，若讓摩擦惡化或讓台灣議題升級，「對任何一方都沒有太大益處」。

林佳龍還補充說：「對北京而言，升高衝突也不符合其利益。」

台灣以柔性方法展現對日支持

日中這波爭議起源於日本首相高市早苗評論若中國入侵台灣，日本自衛隊可能介入的問題。北京視此言論為踩踏紅線，隨後祭出經濟與外交反制措施，而高市早苗則拒絕撤回相關言論。

台灣方面的反應則相對克制。總統賴清德更呼籲北京展現「負責任的大國」風範，顯然是針對北京的報復措施而發。

而外交部長林佳龍則鼓勵台灣旅客前往日本旅遊、購買日本商品，此舉與中國在緊張升高後掀起的大量取消潮形成鮮明對比。林佳龍在訪問中也再次重申對日本的支持，並表示台灣正透過「較為柔性的方式」展現支持，同時努力「協助情勢降溫」。

對川普在印太安全承諾無疑慮

他還表示，台灣已「召集志同道合國家的代表」共同討論高市言論相關的外交爭端。雖然他未具名，但台北方面常強調與美國保持密切溝通。

林佳龍表示：「我們也在爭端爆發前後，透過既有的管道與多國溝通，雙方之間有深厚的互信基礎。」

由於美國總統川普曾經在競選期間表示，台灣應付給美國保護費，又控台灣「偷走美國半導體產業」，因而讓外界對美國總統川普的對台立場有所質疑，但林佳龍強調，台灣「對川普政府在印太地區安全上的承諾毫無疑慮」。