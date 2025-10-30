林佳龍打臉林佳龍！昔任民進黨秘書長稱「起訴就停權」 今挺林岱樺喊「不貪不取」
外交部長林佳龍發文力挺同屬正國會的民進黨立委林岱樺參選高雄市長，引發熱議。有政治粉專翻出2006年的新聞報導，時任民進黨秘書長的林佳龍當時說黨員一經起訴就停權，對照現在林佳龍力挺林岱樺、還稱她「不貪不取」，今昔對比之下顯得諷刺。
林佳龍昨晚發文宣傳林岱樺在11月1日的岡山造勢晚會，並表示他要和大家分享他眼中的優質立委林岱樺，她擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。不料，此文一出，許多網友紛紛留言罵爆，更在黨內掀起波瀾。
政治粉專「TaiwanDreamer」今天發文翻出2006年3月29的舊新聞，當時林佳龍是民進黨秘書長，林佳龍說，中常會決議通過，未來黨員如有收賄、瀆職和賄選等影響黨清廉形象違紀行為，一經起訴就停權，經一審法院判有罪就除名，自即日起生效。
「TaiwanDreamer」也特別指出林岱樺已依《貪汙治罪條例》遭到起訴。「TaiwanDreamer」說，先不說為什麼林岱樺起訴後還沒停權，他也接受沒停權就有參加初選的權利這個說法，「但該被起訴者參加初選是一回事，其他人力挺則又是另一回事了吧，現在大家炸鍋的是在說後者」。
網友也紛紛留言附和說，「民進黨想放棄高雄的話就盡管派她出來選吧」「政治考量忽視支持者的感受」「之前罵高虹安的，現在挺林岱樺是臉都不要了？」「鄭文燦被起訴立刻被停權，林岱樺被起訴還可以參加市長初選，已經顯示民進黨是雙標的政黨。」
時間軸一次看！林岱樺涉詐領助理費遭起訴 民進黨廉政會3度開會仍無結論
正國會王義川、卓冠廷表態挺林岱樺 綠網友喊拒投：民進黨嫌票太多？
發文力挺「不貪不取」林岱樺參選惹議 林佳龍：支持捍衛自身權利
獲林佳龍力挺 林岱樺：別傷害我朋友
林岱樺將在11月1日舉辦「林岱樺護國市長大岡山造勢晚會」，林佳龍和幾位正國會立委昨晚於臉書表態支持，號召高雄市民一起出來，引發黨內雜音、網友不滿。邱議瑩則表示，身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。
林佳龍表態挺林岱樺遭罵爆 黨內人士：避免有藉口脫黨參選
外交部長林佳龍昨晚發文力挺同屬正國會的綠委林岱樺，綠委王義川、新北市議員卓冠廷也跟進表態，網路罵聲一片。對此，正國會人士表示，「林岱樺現在就是有參賽資格，正國會不挺她挺誰？」自己黨內同志，受到委屈，幫她出個聲音讓她有公平的機會與市民說明。另有綠營人士解讀，如果正國會力挺她到底，大家也仁至義盡，避免林有藉口脫黨參選。
林佳龍為林岱樺造勢引議 陳其邁：尊重黨內民主
（中央社記者林巧璉高雄30日電）外交部長林佳龍在臉書發文，為有意參選下屆高雄市長的民進黨立委林岱樺宣傳造勢晚會，此舉引發熱議。對此，高雄市長陳其邁說，尊重黨內民主制度，也尊重選對會的布局和協調。
林佳龍號召正國會挺林岱樺！許智傑、邱議瑩、賴瑞隆反應曝光 強調派系利益擺最後
身兼外交部長與正國會掌門人的林佳龍，昨晚突率領派系成員發文，力挺民進黨立委林岱樺參選高雄市長，更稱涉入詐領助理費案...
林佳龍挺被罵翻！林岱樺：別傷害我朋友 邱議瑩、許智傑、賴瑞隆發聲
民進黨2026高雄市長競爭激烈，身兼正國會掌門人的外交部長林佳龍昨（29）晚突然發文力挺同派系的立委林岱樺，還大讚她「有為有守，不貪不取」，一番話讓網友炸鍋，林佳龍今（30）天受訪表示，支持林岱樺捍衛
獲正國會黨公職支持卻被網友圍剿 林岱樺質疑網軍異常激增要求徹查
民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職，昨晚發文支持同為正國會立委林岱樺參選高雄市長，引發大批網友熱議。林岱樺今早（30日）表示，自己可以承受任何攻擊，但不要傷害她的朋友；此外，林岱樺陣營發現，網路對她們的攻擊異常激增，短時間內出現超過千則重複性留言與惡意抹黑，他們已蒐集留言紀錄、帳號清單與時間軸資料，將向平台申訴要求徹查。
正國會掌門人林佳龍領軍力挺林岱樺！談涉貪問題回應「支持她捍衛權利做司法辯護」...邱議瑩發聲「國家利益擺第一」：會拚盡全力贏得最後勝利
邱議瑩表示，國家利益、台灣利益要擺在第一位，接下來才是政黨、派系，「高雄市長初選，我會拚盡全力，贏得最後的勝利」！
派系力挺遭洗版疑有網軍攻擊 林岱樺已蒐證將向平台申訴
多位民進黨派系正國會要角昨晚在社群平台，陸續公開表態支持立委林岱樺角逐下屆高雄市長黨內初選，並力挺林「有為有守，不貪不取」，引發討論；然而，林岱樺陣營今（30）日卻發現，網路攻擊突然異常激增，短時間內出現超過一千則重複性留言與惡意抹黑，經初步比對，這些帳號來源集中且發文時間一致，疑似為有系統的網軍攻擊。
網軍惡意攻擊現形 林岱樺：靠人民、不靠網軍、改革不會被打壓
近日針對立委林岱樺的網路攻擊異常激增，短時間內出現超過1000則重複性留言與惡意抹黑。經初步比對，這些帳號來源集中且發文時間一致，疑似由同一家公關公司透過群控系統操作水軍發動攻擊。此波攻擊發生的時間點，與《正國會聯合推薦文》發布幾乎同步，林岱樺指出，這顯示有人刻意放大議題、製造假熱度，試圖以網軍手段扭曲民意。 林岱樺表示「我們已蒐集留言紀錄、帳號清單與時間軸資料，將向平台正式申訴，要求查明是否存在協同行為。」她強調，網軍攻擊不是民意，而是對改革力量的打壓。「越被攻擊，就代表我們的改革越有力量。正因為我獲得正國會的支持，聲勢上升、改革受到矚目，才讓某些人感到焦慮。」。 面對惡意操作，林岱樺呼籲支持者「請大家勇敢發聲，拒絕網軍假訊息，支持真實民意！」她並感謝許多網友在留言區自發留言「支持正國會推薦」「拒絕假帳號攻擊」，用真實聲量對抗假熱度。 林岱樺最後強調「我們靠人民，不靠網軍。清白就是我們最堅固的防火牆。」她表示，改革的路不會停止，來自暗黑手段的攻擊，更會讓她堅定守護民意、繼續前進。
「蓮霧說」引邱議瑩不滿嗆聲 柯志恩：誰尖酸刻薄選民自有公斷
國民黨立委柯志恩宣布參選2026高雄市長，日前她在接受網路節目訪問時談到選情，稱民進黨「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」，結果引來民進黨立委邱議瑩不滿，對柯開嗆，「收起尖酸刻薄的嘴臉」。對此，柯志恩回應，「我跟邱議瑩委員誰講話比較尖酸刻薄，相信選民自有公斷」。
立委賴瑞隆公布最新競選看板 角逐民進黨高雄市長初選
要角逐民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，繼9月發表運動風看板，30日再公布最新競選看板，賴瑞隆身穿深藍色西裝，手持鉛球，搭配簡潔有力的標語，承擔、遠見，賴瑞隆說，要展現守護大高雄的決心。
柯志恩「西瓜蓮霧說」惹怒邱議瑩 藍嗆：尖酸刻薄誰贏得了妳
國民黨立委柯志恩日前開玩笑拋出「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」說法，民進黨立委邱議瑩今（30）日受訪時批柯「尖酸刻薄」，要求收起這種嘴臉，不要輕忽選民智慧。對此，國民黨高雄市黨部發言人張永杰反嗆「尖酸刻薄，誰贏得了邱議瑩？」前幾天才因案判刑上演謙卑大戲，沒兩天又打回原形，「這樣的嘴臉，還敢批評別人？」
林佳龍挺林岱樺選高雄 律師提2關鍵：台派不可能支持她了
隨著2026九合一選舉漸漸到來，不少政治人物已陸續表態參選。民進黨立委林岱樺先前已宣布投入高雄市長選舉，並希望能在黨內初選脫穎而出，外交部長林佳龍昨（29）日po文表態力挺林岱樺，此消息曝光引發熱議。律師林智群今（30）日po文，提到林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，還跟宗教人士過從甚密，「光這2點，台派就不可能支持她了。」
「林佳龍開第一槍！」力挺林岱樺選高雄市長 媒體人驚呼：等同向賴清德宣戰
民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29）日晚間突然表態力挺立委林岱樺參選高雄市長，並稱林岱樺「不貪不取」，希望高雄市民站出來，不過，由於林岱樺涉嫌詐領助理費，引發不少綠營支持者傻眼。對此，媒體人平秀琳指出，林佳龍開了第一槍，後面會不會有其他人、派系跟進，都是重要觀察指標。平秀琳在節目《今日平評理》表示，民進黨高雄初選現在是廝殺的你死我活，林岱樺到底出局沒......
林佳龍發文表態掀波 綠營高雄初選選將發聲
（中央社記者王揚宇、林敬殷台北30日電）外交部長林佳龍發文宣傳民進黨立委林岱樺造勢晚會，引發不同意見。林岱樺今天表示，她可以承受任何攻擊，但不要傷害她的朋友，民進黨立委邱議瑩則說，從政者國家利益要擺第一位，立委賴瑞隆說，尊重林
不滿正國會挺林岱樺 溫朗東：退出派系、退出選舉
外交部長、民進黨派系「正國會」掌門人林佳龍昨天在臉書發文，表態支持同派系立委林岱樺參選高雄市長，更表示林岱樺「有為有守、不貪不取」，引發黨內砲轟。同派系的時事評論員溫朗東今（10/30）晚在社群平台發文，表示實在無法支持林岱樺，「想來想去，還是過不了自己這關。我只能退出派系，退出選舉。」太報 ・ 12 小時前
