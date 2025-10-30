林佳龍打臉林佳龍！昔任民進黨秘書長稱「起訴就停權」 今挺林岱樺喊「不貪不取」

外交部長林佳龍因發文力挺同屬正國會的民進黨立委林岱樺參選高雄市長，引發熱議。（合成照片／林煒凱、袁維駿攝）

外交部長林佳龍發文力挺同屬正國會的民進黨立委林岱樺參選高雄市長，引發熱議。有政治粉專翻出2006年的新聞報導，時任民進黨秘書長的林佳龍當時說黨員一經起訴就停權，對照現在林佳龍力挺林岱樺、還稱她「不貪不取」，今昔對比之下顯得諷刺。

林佳龍昨晚發文宣傳林岱樺在11月1日的岡山造勢晚會，並表示他要和大家分享他眼中的優質立委林岱樺，她擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。不料，此文一出，許多網友紛紛留言罵爆，更在黨內掀起波瀾。

政治粉專「TaiwanDreamer」今天發文翻出2006年3月29的舊新聞，當時林佳龍是民進黨秘書長，林佳龍說，中常會決議通過，未來黨員如有收賄、瀆職和賄選等影響黨清廉形象違紀行為，一經起訴就停權，經一審法院判有罪就除名，自即日起生效。

「TaiwanDreamer」也特別指出林岱樺已依《貪汙治罪條例》遭到起訴。「TaiwanDreamer」說，先不說為什麼林岱樺起訴後還沒停權，他也接受沒停權就有參加初選的權利這個說法，「但該被起訴者參加初選是一回事，其他人力挺則又是另一回事了吧，現在大家炸鍋的是在說後者」。

網友也紛紛留言附和說，「民進黨想放棄高雄的話就盡管派她出來選吧」「政治考量忽視支持者的感受」「之前罵高虹安的，現在挺林岱樺是臉都不要了？」「鄭文燦被起訴立刻被停權，林岱樺被起訴還可以參加市長初選，已經顯示民進黨是雙標的政黨。」



