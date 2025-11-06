林佳龍批CNN被「認知作戰」 馬文君曝真相

▲林佳龍在立法院答詢時表示，CNN報導未詳加查證、被特定集團利用，已成為認知作戰一環。（圖／外交部提供）

[NOWnews今日新聞] 近期外國媒體披露很多外交部應對外交問題的困境，例如，日媒批露我國愛沙尼亞代表處因名稱問題陷入僵局，外交部希望能比照立陶宛以「台灣」命名，愛沙尼亞則堅持以「台北」命名；同時外媒也報導我方與加拿大已通過貿易協議，敲定數個月卻遲遲無法簽署，還有近期外交部在紐約的高檔餐廳宴請川普團隊人士，卻沒人到場。國民黨立委馬文君說，不知是有部內人員刻意洩漏消息，打擊外交部士氣，還是為了攻擊外交部長林佳龍？

馬文君說，據他觀察，這些報導就是有人透過外媒放消息，出口轉內銷，攻擊部長、打擊外交部士氣，影響台灣的外交工作推展，還是美中川習會後，美方對我國外交團隊的態度已改變，刻意放消息的作為？

馬文君質詢此事，林佳龍答詢說，針對近期外媒報導，外交部都有掌握，研判有部分有「認知作戰」意圖，透過外媒報導，再配合國內媒體渲染，目前外交部立場，有錯誤、有假訊息就澄清反駁，部內也針對背後的資訊流、遊說團體都有追蹤。

馬文君說，外交部針對任何放話、假訊息不能只有反駁，如果有掌握確切資訊，就要適時公布，以正視聽。台灣的外交處境艱難，不管是部內放話，還是外部力量打壓，這都代表外交預算很多都被浪費掉，駐外人員辛苦工作的心力都白費，況且外交預算一年比一年高，花大錢，沒預期效果，還要被外界扭曲，相信大家都無法接受！

