林佳龍指揮外交團隊冷靜應變 台灣穩健參與APEC年會
即時中心／顏一軒報導
2025年「亞太經濟合作」（APEC）「經濟領袖會議」（AELM）在韓國慶州舉辦。由於明（2026）年年會將在中國深圳登場，去（2024）年秘魯峰會時曾發生中國施壓主辦國打壓台灣能見度的事件，今年除面臨「川習會」變數外，韓國長期以來對台灣的外交立場又難謂友善，外交團隊無不謹慎以對，積極布局，除全力促成台灣領袖代表林信義與他國代表互動，也透過聯合理念相近國家，確保台灣「平等、有尊嚴」地參與會議。
2024秘魯年會 成功迫使中方書面承諾尊重平等參與
涉外官員指出，回顧去年秘魯 APEC 峰會舉辦期間，由於中國爭取2026主辦權，各界擔憂作為APEC正式成員的台灣屆時將遭中方打壓，甚至面臨安全疑慮。當時，在外交部長林佳龍指示下，我國APEC資深官員善用APEC「共識決」精神，並聯合理念相近會員，最終成功頂住中方和其扈從國家壓力，促使中國透過致函各會員方式承諾「依 APEC 規範、慣例及實踐保障所有會員平等尊嚴與會的權利」，並且確保「所有赴中國出席APEC會議人員的人身安全」。官員指出，面對台灣官員赴中參與會議可能遭遇的各種挑戰，此成果可視為台灣善用靈活外交手腕穩住中國主辦風險的第一步。
外交部長林佳龍。（圖／翻攝自林佳龍臉書）
韓方原擬不派官員接機 外交團隊危機處理成功化解
官員透露，今年韓國AELM舉行前夕，我領袖代表林信義抵達韓國釜山前，韓方原先以「台韓無外交關係及韓方實踐」為由，告知將不派中央級官員前往接機。消息傳回外交部後，林佳龍隨即指示積極應對，駐韓國代表丘高偉及外交部國際組織司司長孫儉元立即展開危機處理，不僅當機立斷向韓方表達嚴正立場，也透過 APEC 資深官員管道洽請理念相近國家協助溝通。
經我方善用共識決機制作為交涉籌碼並堅持立場，加以友好國家大力協助，最終促使韓方讓步，指派APEC「資深官員會議」主席（SOM Chair）尹盛渼大使親赴釜山金海機場迎接林信義。官員說，面對韓方突如其來的不友善舉動，外交團隊展現冷靜與專業應對，透過各種方式積極維護國家尊嚴。
因應「川習會」台美密切聯繫 林信義順利會晤高市早苗等領袖
在外交團隊緊密協調與奔走下，我方善用年會期間各項多邊與雙邊互動契機，成功促成林信義與日本首相高市早苗、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等多國代表進行交流。高市早苗更在社群平台 X 主動上傳與林信義的合照。官員指出，這是日本首相首度主動公開與台灣領袖代表會談的畫面，意義非凡。
至於外界關注的「川習會」未觸及台灣議題，外交官員指出，結果符合事前評估及預期。台美之間溝通順暢，對於美中會談亦保持密切聯繫。官員透露，為因應「川習會」及川普總統談及涉台議題時可能的發展與影響，外交體系事前已進行沙盤推演，並與美方保持溝通多次交換意見。在APEC會前，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）亦重申美國對台的支持，並表態「不會以『放棄台灣』作為達成與中國貿易協議的交換條件」；而川普與高市早苗會談後，也再次強調對台海和平穩定的重視。
倡議「未來健康照護子基金」 台灣以AI科技助攻亞太醫療韌性
除維護我國政治尊嚴外，台灣也透過體制內倡議，在APEC場域積極貢獻專業能量。官員表示，台灣已提議善用「人工智慧」（AI）及科技強化未來健康照護，在APEC設立「未來健康照護子基金」，並承諾捐贈100萬美元，推動AI強化基礎照護體系與全民健康覆蓋，盼提供更高品質、具前瞻性的健康服務，提升亞太地區醫療體系的效率、韌性及永續性。
官員補充，我國APEC「企業諮詢委員會」（ABAC）三位代表也分別提出結合AI與醫療的倡議，與子基金目標高度契合，也展現台灣「公私協力」以產業優勢力助APEC 的決心。官員提到，儘管已獲高度支持，目前仍有個別會員因政治考量持續阻撓提案通過，我方呼籲「勿以政治凌駕專業」，盼能從APEC整體利益出發，共同推動此具前瞻性的倡議。
最後，官員表示，儘管台灣連續兩年在APEC年會中面臨嚴峻挑戰，但外交團隊前線與後方保持即時聯繫、協調應變，不僅堅守國家尊嚴，更全力爭取明年中國主辦的APEC年會能連3年「平等參與」；從資深官員在現場的即時應處，到外交高層事前的推演及戰略部署，整個外交團隊上下一心守護國家利益，也盼讓台灣抬頭挺胸參與國際事務。
