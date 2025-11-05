林佳龍指CNN被「認知作戰」？外交部急澄清：不是指媒體本身

​美國有線電視新聞網（CNN）日前披露外交部長林佳龍於聯合國大會開議期間前往紐約，但預期出席的美國政府高級官員未現身，林佳龍今（5）日於立法院外交及國防委員會答詢時表示，CNN該篇報導未詳加查證、被特定集團利用，已成為認知作戰一環；儘管林佳龍後續再三澄清並非指CNN在認知作戰，仍被國民黨立委王鴻薇批為失言，相關發言也持續延燒。對此，外交部今（5）日晚間澄清，認知作戰並非指涉媒體本身，但呼籲媒體報導涉外事務前，應向外交部查證確保資訊正確。

有關CNN日前報導，林佳龍於聯合國大會開議期間，在紐約高檔餐廳Le Bernardin舉辦晚宴，但據知情人士透露，多名美國高層官員原定出席，最後卻未現身，讓我方依舊感到挫敗。林佳龍今日於立法院外交及國防委員會答詢時說，CNN未詳加查證，還揣測其心情，「編故事也太離譜。」而從聯合國大會到川習會，有特定集團在背後操作不實訊息、認知作戰，CNN或許是被利用、設計。

儘管林佳龍之後在會中再三強調「我不是說CNN在認知作戰」、「我要鄭重澄清我並不是說某個媒體在認知作戰」，但林佳龍的說法，仍被王鴻薇批為「嚴重失言」，相關說法也一路延燒到網路。有網友狠酸，「CNN也是中共同路人了」、「要不要把CNN關台」、「請NCC叫CNN道歉」。

外交部：媒體在報導涉外事務前，應查證以確保資訊正確

對此，外交部今日晚間發布回應指出，林佳龍今日於備詢時，針對CNN日前報導稱「部長於聯大期間在紐約出席招待會，但預期出席的美國政府高級官員未現身」，後續部分媒體及立委引用該報導，並提及「外交部在美國設宴，美方官員卻無人出席」等，多位立委表達關切，但該報導未能充分反映實情，部分國內媒體及立委未經查證及加以引用或延伸報導，造成誤解。

外交部表示，林佳龍答詢時所提「認知作戰」並非指涉媒體本身，而是指有心人士意圖操作錯假訊息，透過部分國內媒體和社群管道，刻意扭曲並擴大與事實不符的內容。林佳龍已明確說明，該活動並非由外交部設宴，而是受邀於聯大期間出席非官方周邊活動；根據事後公開的社群媒體照片顯示，活動當天現場出席人數眾多，並有友邦元首及美方現任官員在場，與報導所述情節明顯不符。

外交部說明，CNN在刊出該報導前，並未就涉及外交部的相關內容進行查證或請求回應；後續部分國內媒體及立委再引述未經查證的報導，致使錯誤訊息持續擴散。外交部呼籲，媒體在報導涉外事務前，應秉持專業倫理，向外交部查證以確保資訊正確。台灣國際處境特殊，外交工作艱鉅且攸關國家整體利益，需要全體國人團結支持與理性討論，外交部將持續以負責任的態度，向社會各界說明事實，共同守護國家利益。

