林佳龍挺日遭國台辦嗆「統一擋不住」 外交部：中國無權干預民主國家互動

外交部發言人蕭光偉。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 外交部長林佳龍日前聲援日本首相高市早苗言論，並呼籲民眾多去日本旅遊，引來國台辦開嗆，「台獨是絕路，外人靠不住，統一擋不住」。對此，外交部發言人蕭光偉今（27）日表示，台日無論公、私部門或是兩國人民間皆互為緊密友好、理念相近的夥伴。他說，中國無權置喙、也無權干預民主國家間正常、健康的交流互動。

林佳龍日前呼籲民眾多去日本旅遊、購買日本產品，以表達支持，並稱中共軍事擴張針對台灣與第一島鏈所有國家，「中共要找事，大家都會有事」。

國台辦發言人彭慶恩則批，民進黨與日方勾連生事，是台海和平的破壞者、麻煩製造者，台獨是絕路，外人靠不住，統一擋不住。他也說，「外部勢力膽敢介入台海事務，我們必將予以迎頭痛擊。」

蕭光偉今回應媒體表示，外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國從未統治台灣，雙方互不隸屬不僅是國際社會公認的客觀事實與現狀，也是台灣社會的堅定共識。

蕭光偉指出，台灣與日本共享自由、民主、人權與法治等普世價值，長期以來無論公、私部門或是兩國人民間皆互為緊密友好、理念相近的夥伴，雙方將持續在良好的基礎上深化各領域合作，推展台日全方位夥伴關係。

蕭光偉表示，中國無權置喙、也無權干預民主國家間正常、健康的交流互動。中方動輒以粗暴言論恫嚇台灣，不僅凸顯其恣意妄為的霸權心態，也暴露其破壞區域和平穩定的本質，更坐實中國才是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者的事實。

蕭光偉指出，近年來，中國在東海、南海及台海頻繁舉行大規模軍事活動，並對區域各方進行各種複合式威脅與灰色地帶行動，已嚴重破壞區域和平穩定，造成緊張情勢不斷升高。民主夥伴也已多次在國際場合表達對台海和平穩定的重視和支持，台灣作為國際社會負責任的一員，將持續密切關注中國的恫嚇言論與脫序行徑，並與美、日等友盟國家密切合作，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。

