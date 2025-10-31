林佳龍挺林岱樺不必驚訝？黃暐瀚分析他背後可能想法

民進黨立委林岱樺。 圖：金大鈞／攝

[Newtalk新聞] 民進黨正國會派系掌門林佳龍前日公開發文力挺立委林岱樺參選高雄市長，正國會成員紛紛跟進，引發大量綠營支持者不滿，為2026選舉打響第一炮。資深媒體人黃暐瀚認為，林佳龍身為派系掌門，這一點都不驚訝，並點出他背後可能的想法。

對於民進黨支持者對林佳龍對林岱樺大感不滿，也有人問及黃暐瀚是否感到驚訝，黃暐瀚直言「不驚訝，一點都不驚訝」，因林佳龍是正國會掌門人，派系同志要參選，同志想拚無罪，你要先力挺同志、相信同志。

黃暐瀚認為分析，之後會有兩個狀況，致使林岱樺無法代表民進黨參選高雄市長：首先是民調不是第一；第二點是廉政會不予提名（被判有罪）。

黃暐瀚認為到那個時候，民進黨最擔心的，就是沒提名的人不服氣，搞分裂，甚至脫黨參選。真到這個時候，誰能Hold住局面？他斷言，只有一路送暖，不離不棄的「帶頭大哥」，才有辦法講得上話，才夠份量說得動人。

黃暐瀚強調，這是派系掌門人，在「這個階段」該做的事，至於這樣力挺會不會受傷？不在考慮之列。

