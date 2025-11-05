林佳龍挺林岱樺傳讓賴主席不滿 羅智強：賴清德咎由自取

外交部長林佳龍。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 面對明年高雄市長選戰，民進黨內競爭尤其激烈，儘管同屬正國會的立委林岱樺被官司纏身，外交部長林佳龍日前仍表態力挺林岱樺參選高雄市長，今（5日）有媒體報導稱，林佳龍已引發民進黨主席賴清德的不滿。國民黨立委羅智強則評論，林佳龍固然以民進黨政務官的身份做出對賴清德非常不敬的行為，但真正的問題是出在賴清德身上。

《聯合報》今報導引述不具名民進黨人士說法，就林佳龍日前表態力挺林岱樺參選高雄市長，該人士指，從民進黨秘書長徐國勇的反應就能看出，林佳龍發動正國會力挺林岱樺的動作，已經不僅是民進黨內反彈，甚至也引發賴清德的不滿。

羅智強表示，林佳龍挺林岱樺這件事，是民進黨內部對於賴清德用司法手段來清算民進黨同志，已經開始產生極大的不滿，這種內部恐怖統治的手段讓林佳龍看不下去，否則，賴清德討厭林岱樺是路人皆知的事情，台灣誰不知道。

羅智強表示，林佳龍做為一個外交部的部長，竟然去挺賴清德討厭的人，甚至，民進黨正在用司法清算追殺的民進黨內同志，當然這是一個非常強烈的不滿反應，賴清德不爽林佳龍也很正常。

羅智強接著說，林佳龍固然以民進黨政務官的身份做出對賴清德非常不敬的行為，可是，要不是賴清德濫用司法去清算同志，今天怎麼會有林佳龍、民進黨立委王義川和民進黨發言人卓冠廷等人都「跳船」去挺林岱樺，所以真正的問題是出在賴清德身上，也請賴清德好好想想，為什麼今天連自己的政務官都要造反，那就是賴清德咎由自取。

