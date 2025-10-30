林佳龍挺林岱樺參選高雄市長惹議 陳其邁說話了：尊重黨內民主

對於外交部長林佳龍發文支持民進黨立委林岱樺參選高雄市長，陳其邁說，尊重黨內民主制度，也尊重選對會的布局和協調。（資料照片／翻攝陳其邁臉書）

民進黨高雄市長初選激烈，正國會系統的外交部長林佳龍、立委王義川和新北市議員卓冠廷，昨晚發文力挺爭取黨內初選的立委林岱樺，卻遭網友留言罵翻。對此，高雄市長陳其邁今天（30日）受訪表示，尊重黨內民主制度，也尊重選對會的布局和協調。

陳其邁今天上午出席公開活動，被問到林佳龍表態支持林岱樺參選，陳其邁表示，黨內有民主制度，初選過程中難免會有不同的布局，在選舉節奏和過程中，黨中央有選對會負責協調相關事項，他尊重初選的機制，也尊重選對會的布局和協調。

廣告 廣告

陳其邁也說，幾名參選人的表現都非常有風度，最近也陸續提出好的政策，過去在立法院為高雄爭取預算也不遺餘力。



回到原文

更多鏡報報導

林佳龍力挺林岱樺遭罵爆 律師嗆「不要情勒」：嫌陳其邁陰德值太多？

正國會王義川、卓冠廷表態挺林岱樺 綠網友喊拒投：民進黨嫌票太多？

時間軸一次看！林岱樺涉詐領助理費遭起訴 民進黨廉政會3度開會仍無結論