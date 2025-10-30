林佳龍挺林岱樺喊「不貪不取」 網留言炸鍋

民進黨高雄市長提名之爭愈演愈烈，立委林岱樺將於11月1日舉辦大造勢活動，黨內派系「正國會」集體串聯力挺。外交部長林佳龍更在社群媒體發文為身陷助理費爭議的林岱樺辯護，稱其「不貪不取」，卻引發支持者強烈反彈。此舉也引發行政中立爭議，各方參選人紛紛表態，包括邱議瑩強調國家利益應置於派系之上，而新系參選人賴瑞隆則透露與正國會成員的友好關係，展現不同的選戰策略。

民進黨立委林岱樺。（圖／TVBS）

林岱樺即將在11月1日的造勢活動中公開檢調不法起訴相關資訊，為自己辯護。為了替派系參選人造勢，正國會成員從議員到立委，甚至包括外交部長林佳龍都集體在社群媒體發文支持。然而，這番言論卻引發大量支持者不滿，許多網友留言批評林佳龍「別鬧了」，表達對民進黨的失望。不過林佳龍30日在立法院受訪時，是再度肯定林岱樺是認真問政、深耕基層的七任立委，強調社會應給予她空間。

外交部長林佳龍力挺林岱樺，挨轟行政不中立。（圖／TVBS）

面對外界質疑，林岱樺表示自己可以接受任何考驗，但請不要傷害她的朋友。然而，林佳龍身為外交部長，其公開表態支持特定參選人是否適當，引發行政中立的爭議。

其他參選人對此事件也有不同反應。民進黨高雄市長初選參選人許智傑表示尊重各派系的立場和想法。邱議瑩則強調，身為從政者應將國家利益、台灣利益擺在第一位，其次是政黨，最後才是派系和個人。

與此同時，被視為新系的參選人賴瑞隆採取了不同策略，他公開透露與林佳龍的友好關係，提到林佳龍常給他市政建議，並稱正國會成員王義川是他的好朋友，還從義大利帶了「小鴨船長」禮物給他。

