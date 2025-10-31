林佳龍挺林岱樺惹議 黨發言人卓冠廷遭下「禁上台令」
民進黨高雄市長初選陷入派系角力風暴。外交部長林佳龍率正國會大動作力挺涉司法案件的立委林岱樺, 引發黨內外強烈反彈。林佳龍於29日深夜轉貼支持林岱樺的文章, 盛讚她「不貪不取」,隨後正國會成員包括黨發言人卓冠廷、立委王義川等人接連跟進, 被視為公然介入初選, 在黨內炸鍋。
林岱樺因涉嫌詐領助理費及政治獻金遭檢方起訴,但她堅稱清白,並宣布11月1日舉辦造勢晚會「戰清白」。 根據媒體報導，造勢邀請名單中出現卓冠廷, 因其兼任黨發言人職務, 立即遭秘書長徐國勇「關切」。黨中央認為發言人身份應保持初選中立, 要求卓冠廷當天「絕對不能上台」, 卓也表達理解, 承諾至多到後台關心。
此舉在綠營內部引發激辯。批評者認為, 政務官在初選階段就高調助選黨內候選人, 對團結毫無幫助 ,質疑若內政部長劉世芳、陸委會副主委梁文傑等新潮流要角也比照辦理, 國政豈不亂套? 更有人批評林佳龍身為外交部長不宜對初選表態, 且在「川習會」前夕發文時機不當。
但也有派系人士為林佳龍緩頰, 指其用意是淡化林岱樺被打壓形象,避免她脫黨參選傷害民進黨, 認為林佳龍「甘願當壞人也要替黨著想」,展現格局。然而此說法並未獲外界認同, 網路負評如潮。
民進黨廉政會已三度開會審議林岱樺案, 每次耗時超過兩小時, 但至今未做出任何處置決定, 黨內質疑是否涉及派系平衡考量, 為這場初選增添更多變數。
