林佳龍挺林岱樺遭網、KOL罵翻！政媒人士酸誤判情勢「牴觸基本價值踢鐵板」：以為派網紅王義川能協助造勢？

外交部長林佳龍推薦同屬正國會、卻捲入助理費弊案的綠委林岱樺參選高雄市長，遭大批支持者痛批「太讓人失望」，多位台派KOL也發聲譴責。一名政媒界資深人士今（30）日直言，林佳龍誤判情勢：「以為網紅級派系子弟兵王義川等人可以協助林岱樺造勢，沒有想到這樣做牴觸台派基本價值被罵翻、踢到鐵板。」

林佳龍昨日在官方臉書發文表示，他想和大家分享眼中的優質立委林岱樺，林擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民「有為有守，不貪不取」，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持；這個星期六晚上六點，他邀請高雄的市民朋友們站出來，一起為岱樺加油、為高雄加油、為一個還相信的公義台灣加油！

這篇貼文引起不少網友留言砲轟「拜託不要鬧了，不是說民進黨大家就都會挺」、「林部長！你真的要支持這樣的人嗎？太讓我失望了！」、「不貪不取要確定欸阿龍」、「沒有必要挺派系就這樣忽視惡質行為欸！」。

一名政媒界資深人士傻眼表示：「身為外交部長居然不專注關切川習會！發動派系支持一個涉貪稱和尚為老公的高雄市長初選參選人？」

該人士分析，林佳龍誤判情勢、以為網紅級派系子弟兵王義川等人可以協助林岱樺造勢，沒有想到這樣做牴觸台派基本價值被罵翻、踢到鐵板。

事實上，不僅支持者痛批林佳龍的作為，許多知名KOL也紛紛發文譴責。資深媒體人陳嘉宏直言，如果民進黨最後真的提名林岱樺，「這不是高雄市長勝負的問題而已，這是黨主席要下台的問題」。陳嘉宏表示，林佳龍以派系老大的身份去挺林岱樺，唯一的合理解釋是，他想要拉住林岱樺，淡化其遭打壓的形象，以免最後她脫黨參選，或讓她即使最後脫黨參選的正當性也會非常低。

科技專家許美華則說，她不在意民進黨的派系鬥爭，但是請DPP人以台灣為重，黨內互打不要太難看，「台南、高雄，沒有你們以為的那麼穩，2026如果丟掉南台灣，你們都是台灣的罪人。」

網紅四叉貓也說「我才不要含淚投票，大不了就不去投票而已。」

（圖片來源：許美華、四叉貓、林佳龍臉書）

