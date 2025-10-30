林佳龍挺林岱樺選高雄市長 李正皓：台派焦慮她脫黨要有人按捺

李正皓認為台派憂慮林岱樺脫黨參選，要有人去按捺。翻攝李正皓臉書



民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等正國會黨公職昨晚表態，力挺立委林岱樺參選高雄市長。政論節目主持人李正皓今（30日）表示，台派、新台派這段時間焦慮林岱樺脫黨參選、民進黨分裂丟掉高雄，要有人去按捺；基於他對派系政治的理解，支持誰都可以，呼籲初選前努力拉票、選後一致對外。

有意參選下屆高雄市長的林岱樺被控詐領助理費案遭起訴，外交部長林佳龍昨（29日）在臉書發文表示，林岱樺深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取。希望高雄市民參與林岱樺週六造勢晚會。林佳龍今天進一步表示，林岱樺認真問政，希望社會給予空間向支持者說明。

廣告 廣告

對此，李正皓在Threads發文表示，這段時間以來台派、新台派最焦慮的是什麼？林岱樺脫黨參選、民進黨分裂丟掉高雄。初選過後，若林岱樺因為沒有被提名決定脫黨參選，按台派、新台派的期待，要不要有人去按捺？

李正皓分析，按民進黨的派系文化，誰要去處理這件事？若要去處理的人或是派系在初選前就放生林岱樺，之後如何說服林岱樺這場初選是公平的？退一步，若林岱樺還是堅持脫黨，那現在所有的相挺都可以成為操作民進黨支持者棄保的正當性。

他表示，沒有跟正國會新北市議員卓冠廷、立委王義川阿川聊過這件事，上述僅是他基於對民進黨派系政治的理解所做出的結論，「要支持誰都可以，初選前努力幫忙拉票、初選後一致對外，這道理我想大家都比我懂。」

更多太報報導

林岱樺獲正國會林佳龍力挺 3對手反應曝光！她嗆一事最重要：派系應排後面

林佳龍力挺挨轟 林岱樺喊「別傷害我朋友」